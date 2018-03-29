Gestante desmaia em moto e é socorrida pelo Corpo de Bombeiros

Jovem gestante de oito meses sofreu queda de moto no início da tarde desta quinta-feira, no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. A vítima se assustou com uma caminhonete e acabou desmaiando, sendo socorrida por equipe do Corpo de Bombeiros.

Conforme apurado, ela trafegava em uma moto Shineray pela Rua Carlos Ferreira Bandeira, quando no cruzamento com a Rua Inácio Gomes quase houve colisão com a caminhonete. A motorista da caminhonete não teria percebido a presença da vítima na via, mas conseguiu frear bruscamente, evitando a batida.

Entretanto, a gestante se assustou e acabou desmaiando. De acordo com os bombeiros, não tinha ferimentos graves e foi levada ao hospital apenas por precaução, já que poderia haver algum risco para o bebê. Contudo, informações apontam que está tudo bem.



Colaborou Luiz Guido Jr.