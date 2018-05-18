Sobe para 10 número de mortes por gripe em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul já tem 10 mortes confirmadas por gripe neste ano. Foram três vítimas da doença na última semana em Campo Grande e Nioaque. As novas estatísticas foram divulgadas ontem (17) pelo Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Conforme o boletim, em todo o ano de 2017 foram seis mortes por gripe, enquanto nos cinco primeiros meses desse ano já foram registrados 10 óbitos. As mortes ocorreram em Nioaque, Aquidauana, Campo Grande (5), Chapadão do Sul, Naviraí e Três Lagoas.