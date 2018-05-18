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Gripe

Sobe para 10 número de mortes por gripe em Mato Grosso do Sul

Número é superior ao total registrado no ano passado

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/05/2018 às 11:44

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Mato Grosso do Sul já tem 10 mortes confirmadas por gripe neste ano. Foram três vítimas da doença na última semana em Campo Grande e Nioaque. As novas estatísticas foram divulgadas ontem (17) pelo Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Conforme o boletim, em todo o ano de 2017 foram seis mortes por gripe, enquanto nos cinco primeiros meses desse ano já foram registrados 10 óbitos. As mortes ocorreram em Nioaque, Aquidauana, Campo Grande (5), Chapadão do Sul, Naviraí e Três Lagoas.

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Ainda conforme o boletim, em todo Estado são 289 casos notificados ainda aguardando confirmação e 123 pacientes já com gripe confirmada. Somente em Campo Grande são 76 casos de gripe já confirmados entre H1N1, Influenza A Não Subtipado, H3N2 e Influenza B.

De acordo com a SES, não há mais mortes sob investigação no Estado.

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