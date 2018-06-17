Ministério da Saúde prorroga vacinação até 22 de junho

O Ministério da Saúde prorrogou novamente a Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe. A vacinação já havia sido prorrogada por 15 dias no dia 1° de junho. Mas agora, o público-alvo tem até o dia 22 de junho para se vacinar em todo País. Os motivos para a nova prorrogação são a baixa adesão e a proximidade do inverno, conforme publicação no site oficial.

A vacina está disponível para pessoas a partir de 60 anos, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, professores de escolas públicas e privadas, povos indígenas, grupos portadores de doenças crônicas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estejam sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade, funcionários de sistema prisional e trabalhadores e estagiários da área da saúde.