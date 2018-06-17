Ministério da Saúde prorroga vacinação até 22 de junho

Prevenção
Já é a segunda vez que a campanha é prorrogada
O Ministério da Saúde prorrogou novamente a Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe. A vacinação já havia sido prorrogada por 15 dias no dia 1° de junho. Mas agora, o público-alvo tem até o dia 22 de junho para se vacinar em todo País. Os motivos para a nova prorrogação são a baixa adesão e a proximidade do inverno, conforme publicação no site oficial.
A vacina está disponível para pessoas a partir de 60 anos, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, professores de escolas públicas e privadas, povos indígenas, grupos portadores de doenças crônicas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estejam sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade, funcionários de sistema prisional e trabalhadores e estagiários da área da saúde.
Já foram vacinados em Mato Grosso do Sul 592.159 pessoas do total do público-alvo, que é de 737.395. Segundo o Datasus, entre os grupos prioritários, os professores são os que mais aderiram à vacinação (114,78%). Na sequência aparecem o grupo dos idosos (92,79%), puérperas (92,05%) e o dos trabalhadores em saúde (90,79%).
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) orienta que as cidades em que a meta de vacinação tenha sido alcançada passem a vacinar outros dois grupos específicos: as crianças de cinco a nove anos e adultos de 50 a 59 anos. Se após o fim da Campanha, Mato Grosso do Sul ainda tiver disponibilidade de doses, a vacinação deverá seguir ampliada para apenas os dois grupos específicos citados acima.
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