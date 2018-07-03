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Saúde

Manaus decreta situação de emergência diante de surto de sarampo

No Amazonas, até o dia 20 de junho, foram confirmados 263 casos

Renan Nucci

Publicado em 03/07/2018 às 13:45

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A prefeitura de Manaus vai decretar situação de emergência por 180 dias em razão do surto de sarampo registrado na capital amazonense. O anúncio será feito hoje (3) durante coletiva de imprensa com o prefeito Arthur Virgílio Neto.

No Amazonas, até 20 de junho, foram confirmados 263 casos de sarampo, enquanto 1.368 permanecem em investigação e 125 foram descartados. Das 1.756 notificações registradas no estado, 82,1% (1.441) são em Manaus.
 

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