Sobe para 25 o número de mortes por influenza. Aquidauana registra 1 caso

As mortes, conforme boletim epidemiológico, foram registradas em oito municípios do estado: Campo Grande, 9; Coxim, 2; Chapadão do Sul, Nioaque, Aquidauana, Naviraí, Costa Rica e Três Lagoas, 1 cada.

Subiu para 25 o número de mortes provocadas pelo vírus influenza este ano em Mato Grosso do Sul. O número nesta parcial, que contabiliza dados até a primeira quinzena de julho deste ano, é quatro vezes maior que o registrado durante todo o ano passado, 6, conforme o mais recente boletim epidemiológico da secretaria estadual de saúde.

De acordo com a SES, das 17 mortes que ocorreram este ano no estado por estes tipos de vírus, 9 foram provocadas pelo “A H1N1”, 10 pelo “ A H3N2”, 2 pelo Influenza “B” e 4 pelo Influenza “A” não subtipado.

As mortes, conforme o boletim, foram registradas em dez municípios do estado: Campo Grande, 13; Coxim, Costa Rica e Naviraí 2; Alcinópolis, Chapadão do Sul, Dourados, Nioaque, Aquidauana e Três Lagoas, 1 cada.