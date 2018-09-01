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Saúde

Postos de saúde abrem hoje para vacinar contra sarampo e pólio

Mais de 2,7 milhões de crianças ainda precisam ser imunizadas

Renan Nucci

Publicado em 01/09/2018 às 12:00

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Postos de saúde devem abrir as portas hoje (1º) para vacinar crianças de 1 ano a menores de 5 anos contra a poliomielite e o sarampo. A orientação, do Ministério da Saúde, vale para todos os municípios que não atingiram a meta de imunizar 95% do público-alvo durante a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo, encerrada ontem (31).

A pasta alertou que a organização da mobilização neste fim de semana é de responsabilidade de cada município e que, portanto, é necessário verificar com as secretarias municipais quais postos estarão abertos. Dados do ministério mostram que mais de 2,7 milhões de crianças em todo país ainda precisam ser imunizadas.

Este ano, a vacinação é feita de forma indiscriminada, o que significa que mesmo as crianças que já estão com esquema vacinal completo devem ser levadas aos postos de saúde para receber mais um reforço.

Recomendações

No caso da pólio, as crianças que não tomaram nenhuma dose ao longo da vida vão receber a vacina injetável e as que já tomaram uma ou mais doses devem receber a oral. Para o sarampo, todas as crianças com idade entre um ano e menores de 5 anos vão receber uma dose da tríplice viral, desde que não tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias.

Até o momento, Amapá, Rondônia e Pernambuco já alcançaram a meta de vacinar 95% do público-alvo. Entre os estados com menor cobertura vacinal estão: Rio de Janeiro, Roraima, Distrito Federal, Amazonas, Acre, Pará, Bahia, Piauí, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

Casos

Até o dia 28 de agosto, foram confirmados 1.553 casos de sarampo no Brasil, enquanto 6.975 permanecem em investigação. O país enfrenta dois surtos da doença: no Amazonas, que já computa 1.211 casos confirmados e 6.905 em investigação, e em Roraima, onde há 300 casos confirmados e 70 em investigação.

Casos isolados e relacionados à importação foram identificados nos seguintes estados: São Paulo (2); Rio de Janeiro (18); Rio Grande do Sul (16); Rondônia (2); Pernambuco (2); e Pará (2).

Foram confirmadas ainda sete mortes por sarampo, sendo quatro em Roraima (três em estrangeiros e uma em brasileiro) e três no Amazonas (todos brasileiros, sendo dois óbitos em Manaus e um no município de Autazes).

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