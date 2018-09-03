Serviço garante implante de silicone gratuito para mulheres em tratamento contra o câncer

Sob o comando do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o Hospital Regional Rosa Pedrossian, em Campo Grande, garante a autoestima de pacientes que precisam retirar a mama em tratamento contra o câncer. No ano passado, a unidade hospitalar fez 80 implantes de próteses de silicone, gratuitamente.

Três equipes estão habilitadas para realizar os procedimentos. O atendimento oferecido pelo hospital vai desde o diagnóstico, passando pela cirurgia oncológica, plástica reparadora de reconstrução da mama, até a quimioterapia.

“O trabalho das nossas equipes tem sido gratificante. A execução dos procedimentos faz a diferença na vida de inúmeras pessoas e famílias. Com essa iniciativa da reconstrução imediata da mama elas vão para a quimioterapia mais motivadas e as que fazem a reconstrução tardia recobram a autoestima e a vontade de viver. Nosso objetivo é que o serviço cresça e possamos cada vez mais fazer um trabalho melhor, oferecendo mais qualidade de vida para essas mulheres”, declara a cirurgiã plástica Lucilene dos Santos Barros.

21 anos

Inaugurado em 1997, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul – HRMS é um hospital público estadual, vinculado à Fundação Serviços de Saúde e tem como missão ser uma instituição de referência estadual, prestando assistência médico-hospitalar humanizada através do Sistema Único de Saúde – SUS, promovendo saúde à comunidade em geral e valorizando o desenvolvimento de seu potencial humano.

“A unidade oferece atendimento em 45 especialidades médicas, fisioterapia, psicologia, nutrição e os demais recursos humanos necessários ao bom funcionamento de uma unidade hospitalar de média e alta complexidade, explica o governador Reinaldo Azambuja, candidato à reeleição nas eleições de outubro.

O Hospital conta com profissionais de saúde e administrativos qualificados, com capacidade de mais de 350 leitos, atendendo 100% SUS.