Mato Grosso do Sul vacina 98% das crianças contra Pólio e Sarampo

Mato Grosso do Sul vacinou 98% das crianças de 1 a 5 anos durante a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo. Dos 79 municípios, 73 superaram a meta de vacinação de 95%. Por determinação do Ministério da Saúde, Campo Grande e mais cinco municípios que não atingiram a meta continuam com a Campanha até 23 de setembro.

No Estado foram vacinadas 156 mil crianças, 98% do total de 158 mil. A meta era vacinar, pelo menos, 150 mil de forma homogênea para evitar a manutenção ou formação de bolsões de não vacinados. Dos municípios que atingiram o índice estabelecido, 50 vacinaram 100% das crianças entre 1 ano e 5 anos de idade.

Assim, a vacinação foi prorrogada em:

Aquidauana: 93,55% (Sarampo) 93,65 (Pólio);

Brasilândia: 91,96% (Sarampo) 92,51 (Pólio);

Campo Grande: 90,82% (Sarampo) 90,82% (Pólio);

Itaporã: 95,03% (Sarampo) 95,03% (Pólio);

Jaraguari: 91,96% (Sarampo) 91,96% (Pólio);

Terenos: 89,87% (Sarampo); 89,87% (Pólio).

O objetivo da Campanha é manter elevada a cobertura vacinal contra a paralisia infantil nos municípios e evitar a reintrodução do vírus selvagem da Poliomielite. Em 2017, Mato Grosso do Sul conseguiu 88% de cobertura vacinal.

O esquema vacinal do Calendário Nacional de Vacinação é composto por três doses da Vacina Inativada Poliomielite (VIP), administradas aos dois, quatro e seis meses de idade, com a vacina oral poliomielite (VOP0) aos 15 meses e aos quatro anos de idade.

No Brasil, o Ministério da Saúde registrou 95,56% de vacinação contra o Sarampo e 95,64% contra a Pólio.