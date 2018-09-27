Mato Grosso do Sul vacina 99% das crianças contra Pólio e Sarampo

Mato Grosso do Sul vacinou 99% das crianças de 1 a 5 anos durante a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo. Dos 79 municípios, 75 superaram a meta de vacinação de 95%. Por determinação do Ministério da Saúde, Campo Grande e mais três municípios que não atingiram a meta continuam com a Campanha até sábado (29.9).

No Estado foram vacinadas 157.411 crianças contra Poliomielite, 99,57% de cobertura e 156.772 contra Sarampo, 99,17% de cobertura vacinal. A meta era vacinar, pelo menos, 150 mil do total de 158 mil crianças de forma homogênea para evitar a manutenção ou formação de bolsões de não vacinados. Dos municípios que atingiram o índice estabelecido, 50 vacinaram 100% das crianças entre 1 ano e 5 anos de idade.

Assim, a vacinação continua até 29 de setembro em:

Brasilândia: 91,96% (Sarampo) 92,51 (Pólio);

Campo Grande: 92,70% (Sarampo) 93,32% (Pólio);

Jaraguari: 94,21% (Sarampo) 94,21% (Pólio);

Terenos: 92,53% (Sarampo); 92,53% (Pólio).

O objetivo da Campanha é manter elevada a cobertura vacinal contra a paralisia infantil nos municípios e evitar a reintrodução do vírus selvagem da Poliomielite. Em 2017, Mato Grosso do Sul conseguiu 88% de cobertura vacinal.

O esquema vacinal do Calendário Nacional de Vacinação é composto por três doses da Vacina Inativada Poliomielite (VIP), administradas aos dois, quatro e seis meses de idade, com a vacina oral poliomielite (VOP0) aos 15 meses e aos quatro anos de idade.

No Brasil, o Ministério da Saúde registrou 97,52% de vacinação contra o Sarampo e 97,61% contra a Pólio.