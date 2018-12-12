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Paciente de 280kg espera há dois meses por cama no Hospital Regional

Família se reveza para cuidar de Luís, que tem obesidade mórbida e aguarda cirurgia bariátrica

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/12/2018 às 10:34

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Familiares do paciente Luís da Silva Alcântara, de 32 anos, internado há dois meses no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, reclamam da falta de equipamentos na unidade. Ele sofre de insuficiência renal e cardíaca, e espera por uma cirurgia bariátrica. Por conta do peso, quase 280kg, Luís necessita de uma cama específica para continuar internado.

Primo de Luís e um dos responsáveis pelos cuidados durante o tempo de internação, Leandro Figueiredo conta que a cama foi solicitada para facilitar atividades como dar banho e movê-lo de posição. “Ele tem insuficiência cardíaca e respiratória. O médico disse que a situação dele é bem delicada”.

Com obesidade grau 3, a família afirma que Luís encontra-se desconfortável no leito. “Ele está numa posição de barriga pra cima, mas como ele é muito obeso, fica difícil do pessoal da enfermagem dar banho e trocar”.

Em nota, a assessoria do Hospital Regional informou que já havia disponibilizado leito adequado para o paciente. Também comunicou que ele será transferido para uma cama elétrica com capacidade para 350 quilos na próxima terça-feira. Por ele estar entubado em coma induzido, a equipe de enfermagem prepara uma força-tarefa com cerca doze profissionais para a mudança das camas.

Luís está internado no setor de cardiologia e a equipe médica recebeu orientação de prestar toda assistência necessária por parte do Hospital Regional.

 

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