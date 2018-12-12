Paciente de 280kg espera há dois meses por cama no Hospital Regional

Capital
Família se reveza para cuidar de Luís, que tem obesidade mórbida e aguarda cirurgia bariátrica
Familiares do paciente Luís da Silva Alcântara, de 32 anos, internado há dois meses no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, reclamam da falta de equipamentos na unidade. Ele sofre de insuficiência renal e cardíaca, e espera por uma cirurgia bariátrica. Por conta do peso, quase 280kg, Luís necessita de uma cama específica para continuar internado.
Primo de Luís e um dos responsáveis pelos cuidados durante o tempo de internação, Leandro Figueiredo conta que a cama foi solicitada para facilitar atividades como dar banho e movê-lo de posição. “Ele tem insuficiência cardíaca e respiratória. O médico disse que a situação dele é bem delicada”.
Com obesidade grau 3, a família afirma que Luís encontra-se desconfortável no leito. “Ele está numa posição de barriga pra cima, mas como ele é muito obeso, fica difícil do pessoal da enfermagem dar banho e trocar”.
Em nota, a assessoria do Hospital Regional informou que já havia disponibilizado leito adequado para o paciente. Também comunicou que ele será transferido para uma cama elétrica com capacidade para 350 quilos na próxima terça-feira. Por ele estar entubado em coma induzido, a equipe de enfermagem prepara uma força-tarefa com cerca doze profissionais para a mudança das camas.
Luís está internado no setor de cardiologia e a equipe médica recebeu orientação de prestar toda assistência necessária por parte do Hospital Regional.
Saúde
Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS