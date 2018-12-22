Dengue matou professora, 2ª vítima em MS, confirma secretaria

O Lacen (Laboratório Central de Mato Grosso do Sul) confirmou a segunda morte por dengue em Mato Grosso do Sul neste ano. Segundo a SES (Secretaria Estadual de Saúde) a doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti foi a causa do óbito da professora Elizabeth Castelani Santos, que era de Brasilândia, mas faleceu em hospital de Três Lagoas, a 338 km de Campo Grande.

Beth, como era conhecida, recebeu uma visita da equipe de saúde de Brasilândia, no último dia 14 de dezembro, e foi orientada a procurar atendimento para hidratação no hospital. Em princípio, a paciente teria recusado, mas como o quadro se agravou decidiu procurar atendimento no sábado (15).

Sem melhoras no quadro clínico e sequer aumento de plaquetas no sangue, na manhã da última segunda-feira (17), os médicos decidiram pela transferência da paciente ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Três Lagoas, que em seguida foi levada à Cassems, onde não resistiu.