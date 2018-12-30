Projeto 2019: deixar de lado o sedentarismo

SAÚDE
Ideal é praticar 150 minutos de atividade física moderada por semana
O sedentarismo está entre os principais fatores de risco que ameaçam a saúde. Um estudo realizado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, provou que o sedentarismo não só provoca doenças, como encurta a vida. A pesquisa acompanhou 334 mil voluntários durante 12 anos e descobriu que pessoas que não faziam qualquer atividade física, corriam mais risco de morte prematura, inclusive, do que aqueles que estavam um pouco acima do peso.
Com o início do novo ano, a estação do verão e a proximidade do carnaval, a busca pelo corpo perfeito parece colocar no topo da lista de quase todas as pessoas o item fundamental: sair do sedentarismo e começar a praticar uma atividade física.
No entanto, aqueles que desejam chegar à boa forma rapidamente ou que queiram se livrar dos excessos gastronômicos cometidos nas festas de fim de ano sem paciência e parcimônia podem sofrer com consequências dolorosas, alerta o fisioterapeuta Helder Montenegro.
"Nessa época, as pessoas correm atrás de um ‘corpo perfeito’ de maneira ‘cega’. É importante destacar que exercícios sem orientação profissional ou visando resultado a qualquer custo, normalmente, levam à sobrecarga de peso e podem provocar lesões nos ombros, joelhos e lombar”, afirma o fisioterapeuta.
Exercícios físicos são importantes para a manutenção da boa saúde e da qualidade de vida, mas só se praticados de forma adequada e com orientação. Movimentos de flexão e torção da coluna na malhação, por exemplo, se não forem feitos da maneira correta podem gerar complicações e evoluir para os denominados abaulamentos discais, por consequência da degeneração dos discos intervertebrais, ou chega a causar espondilolistese – quando uma vértebra acaba deslizando sobre a outra.
Por isso, Montenegro defende como imperativo na hora de decidir iniciar uma atividade física que se tome certos cuidados. O primeiro deles é que o interessado em sair do sedentarismo procure uma avaliação
física prévia (clínica, cardiológica e ortopédica). Outra dica essencial é que se formule na companhia de um profissional de educação física uma programação de trabalho para toda a semana.
O planejamento tem como intuito assegurar o estímulo de forma equilibrada dos grupos musculares.
“Apesar de ser uma dica mais básica é sempre bom frisar a importância do aquecimento antes do início dos exercícios, já que é um cuidado que quase sempre é negligenciado na academia.É fundamental que todos tenham a consciência também que não se deve trabalhar com carga maior do que é capaz”, alerta o profissional.
Para os que desejam aderir atividades aeróbicas na rotina o conselho é que se preocupe no começo mais com o tempo de treino do que com a intensidade. “O ideal é que inicie com uma caminhada moderada e
permaneça nesse treinamento até a pessoa se sentir pronto para incluir trotadas”, explica.
A escolha um tênis adequado à prática é uma forma eficaz de proteger os membros inferiores dos impactos e repetições de movimentos. Para escolher o tênis, o ideal é consultar um ortopedista para que ele analise qual o seu tipo de pisadas. Já que a supinada - quando há rotação externa excessiva do pé – e a pronada - quando há rotação interna do pé - podem influenciar na postura e o uso do calçado correto consegue corrigir o desvio por meio de um mecanismo de compensação que alinha a coluna.
“ Enquanto a pessoa estiver correndo, mantenha o tronco ereto, como se existisse uma linha que o puxasse para cima pela cabeça. Procure contrair levemente a parede abdominal, sem murchar ou estufar a barriga,
sempre que se lembrar durante os treinos. Esses cuidados simples ajudam na prevenção contra as dores nas costas, queixa tão comum entre os corredores”, orienta.
Saúde
Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS