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Em MS, auxílio dos bombeiros no transporte de órgãos ajuda a salvar vidas

Nos últimos dois meses o Corpo de Bombeiros auxiliou no transporte de aproximadamente 20 órgãos para transplantes

Guilherme Henrique

Publicado em 02/02/2019 às 09:30

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Ao levantar voo as aeronaves da área de segurança pública cumprem missões que vão além do combate à criminalidade. Elas também ganham os céus em nome da vida. Nos últimos dois meses a equipe do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul que integra o Grupamento de Operações Aéreas (GOA) e Casa Militar, auxiliaram no transporte de aproximadamente 20 órgãos para transplantes.

A última força-tarefa foi na madrugada da última quinta-feira (31.01), quando ocorreu a captação de fígado, rins e córneas de um homem de 37 anos que evoluiu para morte encefálica após um grave Acidente Vascular Cerebral (AVC), no Hospital da Vida, que fica localizado em Dourados. Os órgãos da vítima foram distribuídos pela Central Nacional de Transplantes (CNV) para São Paulo e Brasília. Um dos rins foi transplantado em Campo Grande, e as córneas em pacientes inscritos na central estadual de transplantes de Mato Grosso do Sul.

Segundo o comandante do GOA, tenente-coronel Luidson Borges Tenório Noleto, a infraestrutura de voos para atender às demandas da Central Estadual de Transplantes (CET) está baseada em um termo de cooperação estabelecido entre o Corpo de Bombeiros com a Secretaria de Estado de Saúde (SES). “A nossa expectativa é que até o mês abril o grupamento esteja efetivamente executando essas missões com aeronave própria e caracterizada, o que deve proporcionar mais agilidade no transporte de órgãos, bem como a disponibilização do serviço de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea à população sul-mato-grossense”, disse o comandante.

Conforme informações repassadas pela coordenadora da CET, Claire Miozzo, os órgãos que não são transplantados em MS, são ofertados para a CNV, e as equipes que aceitam vem fazer a retirada com aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), com avião fretada ou voo comercial.

“Quanto mais rápido fazemos a captação maior a chance do transplante ser bem sucedido, além de agilizar a entrega do corpo à família. Dentro do Estado a parceria com o Corpo de Bombeiros é de extrema importância a para o sucesso desse trabalho que tem salvado inúmeras vidas”,  destacou a coordenadora.

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