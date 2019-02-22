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Secretários municipais discutem ações de saúde na 1ª reunião da CIB em 2019

Na ocasião, os gestores municipais foram recepcionados pelo secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende, coordenador da Comissão

Guilherme Henrique

Publicado em 22/02/2019 às 10:00

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Secretários municipais de saúde de Mato Grosso do Sul participaram, ontem (21), da primeira reunião do ano como integrantes da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) em 2019. O evento aconteceu na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser” em Campo Grande. Na ocasião, os gestores municipais foram recepcionados pelo secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende, coordenador da Comissão.

Em sua fala, o secretário destacou a importância do evento e, em nome do governador Reinaldo Azambuja, deu as boas vindas a todos os participantes. Geraldo Resende conclamou os secretários municipais a atuarem em parceria com o governo estadual no sentido de buscar melhoria no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“O governador Reinaldo Azambuja acompanha com atenção todas as ações em saúde nos municípios e nos deu como tarefa auxiliar os prefeitos e secretários municipais de saúde na missão de aprimorar a saúde pública em Mato Grosso do Sul. Esse é o nosso propósito, e por isso o governo do Estado está de portas abertas para os gestores municipais na construção dessa parceria”, salientou Geraldo Resende.

O presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul (COSEMS), Wilson Braga, secretário municipal da pasta em Miranda, considerou o evento como bastante produtivo, principalmente tendo em vista a participação de representantes de praticamente todos os municípios do Estado.

A CIB

A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é uma instância de negociação e decisões entre os gestores estadual e municipais de saúde, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde. Desta forma, os participantes atuam na regulamentação e operacionalização das políticas de saúde no âmbito estadual da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Desta forma, a CIB pactua a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde.

As entidades integrantes da CIB são: o secretário estadual de saúde, na condição de coordenador; quatro diretores da Secretaria Estadual de Saúde (SES); quatro representantes dos núcleos regionais de saúde; nove representantes do COSEMS; quatro secretários municipais de saúde das Regiões de Saúde; além dos secretários municipais das regiões de Campo Grande, Três Lagoas, Dourados e Corumbá. As reuniões acontecem mensalmente na capital do Estado.

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