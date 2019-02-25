Mandetta diz que deixar de vacinar crianças é ‘ato de violência e negligência’ contra a infância

Outra iniciativa citada pelo ministro é de uma eventual vinculação da carteira de vacinação aos exames que os trabalhadores fazem nas empresas, como o admissional, o periódico e o demissional. “Nesse momento nunca se pediu a regularidade vacinal. Tem muita gente que nem sabe se as suas vacinas estão em dia. E uma parceria muito grande com Ministério Público da Infância, porque as crianças têm direito a serem vacinadas, só que não podem exercer esse direito. Elas não podem ir sozinhas até o posto de saúde. Então o pai, mãe ou o responsável, tem de assumir este papel e levar a criança”, afirmou.