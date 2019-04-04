Mortes por dengue chegam a nove e duas crianças estão entre as vítimas

O boletim epidemiológico publicado em 27 de março, há uma semana, confirmava as mortes de cinco pessoas, sendo duas em Campo Grande, duas em Três Lagoas e uma em Dourados.

O número de mortes por dengue em Mato Grosso do Sul aumentou de cinco para nove, sendo duas crianças. Os dados fora divulgados nesta quarta-feira (dia 3) pela SES (Secretaria Estadual de Saúde).

Agora, foram contabilizados mais quatro óbitos: duas crianças em Campo Grande (meninos de 1 ano e 5 anos), uma mulher de 58 anos em Dourados e um homem de 79 anos em Três Lagoas. Desta forma, a Capital totaliza quatro mortes. O município de Três Lagoas tem três óbitos e Dourados, dois casos.

O número de notificações cresceu de 15.924 casos para 18.636, um aumento de 17%. Dos 79 municípios do Estado, 47 estão com alta incidência de dengue. No boletim divulgado na semana passada, eram 36 cidades. Campo Grande, que está com decreto de emergência pela epidemia, aparece com 7.719 notificações da doença.

Mais atualizados, os números da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), divulgados na sexta-feira (29 de março), informam 15.118 notificações da doença. Neste ano, circula a dengue tipo 2.