ALEMS realiza palestra sobre a importância das vacinas

Wagner Guimarães

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) promoveu nesta sexta-feira (30) mais uma palestra voltada aos servidores da Casa. O evento, realizado pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, presidida pela deputada Mara Caseiro (PSDB), abordou o tema "A importância das vacinas – Ciência que salva vidas".

O palestrante foi o pneumologista e especialista em medicina do sono, Dr. Henrique F. de Brito, que apresentou um panorama sobre a história e os impactos das vacinas na saúde pública.

“As vacinas funcionam como um treinamento para o sistema imunológico, preparando o corpo antes que ele fique doente”, explicou o médico. Ele destacou o pioneirismo de Edward Jenner, responsável pelo primeiro experimento de imunização com o vírus da varíola bovina, que levou à criação da vacina contra a varíola humana — uma das maiores conquistas da medicina.

Doenças evitáveis e a importância da imunização

Dr. Henrique destacou doenças graves que podem ser evitadas com a vacinação, como poliomielite, sarampo, tétano, coqueluche, hepatite B, Covid-19, HPV, influenza e a própria varíola, erradicada oficialmente pela OMS em 1980, após matar mais de 500 milhões de pessoas ao longo da história.

“Vacinar é fundamental. Com ela, o corpo reconhece os agentes infecciosos e produz anticorpos antes mesmo do contato com o vírus ou bactéria”, reforçou.

Movimento antivacina e desinformação

O médico também falou sobre os riscos da desinformação, citando o movimento antivacina, que ganhou força a partir de 2010 após um estudo fraudulento associar vacinas ao autismo. “Esse estudo já foi desmentido, mas causou queda na adesão vacinal em vários países”, alertou.

Sobre a vacina da Covid-19, Dr. Henrique destacou que a rapidez no desenvolvimento foi necessária e baseada em tecnologias já existentes. “O Brasil tem o Programa Nacional de Imunizações (PNI), reconhecido internacionalmente como modelo”, completou.

Vacinas fora da rede pública

Dr. Henrique também esclareceu sobre vacinas que ainda não fazem parte da rede pública, mas podem ser acessadas com prescrição médica. Entre elas:

Pneumonia (vacina 20 valente) – dose única;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) – causa bronquiolite em crianças menores de 2 anos;

Herpes-zóster – indicada para quem já teve catapora.

“A vacina é uma forma de blindagem. Mesmo que você já tenha contraído o vírus, ela evita formas graves da doença”, concluiu o especialista.