23 de Agosto de 2025 • 11:57

Saúde

Anvisa proíbe venda e uso de lote falsificado de botox no Brasil

O lote foi fabricado por uma empresa desconhecida, sem registro ou CNPJ

Redação

Publicado em 23/08/2025 às 08:26

Reprodução

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, nesta quinta-feira (21), a proibição de uso, distribuição, venda e apreensão do lote C675C03 de toxina botulínica (botox). O produto foi identificado como falsificado após a farmacêutica Abbvie, fabricante oficial, informar que não o produziu nem reconhece sua autenticidade.

Segundo a agência, o lote foi fabricado por uma empresa desconhecida, sem registro ou CNPJ, o que impede qualquer garantia sobre a origem, qualidade ou segurança do produto. Por isso, a recomendação é que o lote não seja utilizado em nenhuma circunstância.

Profissionais de saúde e pacientes que tiverem contato com a mercadoria devem comunicar imediatamente à Anvisa ou à Vigilância Sanitária local. Os canais de contato estão disponíveis no portal oficial da agência.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, por meio da Resolução-RE nº 3.158, de 19 de agosto de 2025, fundamentada na Lei nº 6.360/1976 e na Lei nº 9.782/1999, em caráter preventivo.

Em nota, a Abbvie reforçou que o lote é falsificado e alertou para os riscos do uso de produtos sem registro sanitário.

