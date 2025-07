Aquidauana enlutada pelo falecimento do ex-vereador Gaeta 

Imagem que eterniza a simpatia do ex-vereador de Aquidauana Vicente Gaeta, falecido nesta manhã (16/07) / (Foto Arquivo Pessoal)

O ex-vereador de Aquidauana Vicente Gaeta lutou bravamente contra enfermidades inerentes a idade e estava internado desde segunda-feira (14), mas não resistiu e deu o suspiro final na manhã desta quarta-feira (16).

Ele deixa, na vida pessoal, esposa, D. Laudelina, e três filhos: Leslie, Heloisa e o radialista Cleber Gaeta. Da vida profissional, fica o legado de trabalho social e político, digno de respeito por parte da população aquidauanense.



Vicente Gaeta foi vereador em Aquidauana e faleceu na manhã desta quarta-feira, dia 16 de julho (Foto Arquivo Pesssoal)

Nota da Redação

O Jornal O Pantaneiro apresenta condolências e sentimento de pesar aos familiares e amigos pelo passamento de Vicente Gaeta. Fatos marcantes de inigualável importância estão cravados na história pública deste personagem de imensurável contribuição para o progresso e desenvolvimento de Aquidauana, notadamente por sua atuação parlamentar no Poder Legislativo Municipal.

É desejo de toda nossa equipe, que Deus envie o refrigério da alma neste momento de dor para consolar quem fica e sabe do valor de Vicente Gaeta como ser humano virtuoso e abnegado de inegável positividade no convívio social.

* matéria editada às 12h40 para acréscimo de informações

O ex-vereador Vicente Gaeta faleceu com 85 anos e o velório é na PAX Universal, perto do Cemitério Municipal. O sepultamento está previsto para as 17h de hoje (16). Aos que comparecerem, a família, enlutada, agradece.