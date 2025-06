Brasil é reconhecido como livre da febre aftosa sem vacinação

Ricardo Stuckert/PR

“É um reconhecimento do trabalho árduo dos produtores, do Ministério da Agricultura e da indústria frigorífica brasileira. Trabalhamos décadas para alcançar esse patamar”, afirmou Lula durante a cerimônia. O presidente destacou ainda a importância do reconhecimento internacional para consolidar a imagem do Brasil como potência agropecuária e expandir sua presença em mercados globais.

Durante evento da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), realizado nesta sexta-feira (6) em Paris, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o certificado que reconhece o Brasil como país livre da febre aftosa sem vacinação. A OMSA aprovou o novo status sanitário no último dia 29 de maio, marcando um avanço histórico após mais de 60 anos de esforços do setor agropecuário nacional.

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ressaltou a eficiência do sistema sanitário brasileiro mesmo diante de crises recentes, como o surgimento da gripe aviária em animais silvestres. “Conseguimos conter o avanço do vírus e agora mostramos ao mundo a robustez do nosso sistema de defesa agropecuária”, disse. Ele enfatizou que o novo status abre oportunidades comerciais com países mais exigentes, como o Japão.

Já o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, destacou o impacto positivo para a balança comercial. Segundo ele, a medida pode ampliar as exportações de carne suína com osso e miúdos, atualmente restritas a estados como o Rio Grande do Sul. “Só esse estado poderá gerar até US$ 120 milhões por ano em exportações adicionais”, estimou.

Ainda em Paris, Lula foi homenageado com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Paris 8, que reconheceu seu trabalho em prol da educação, da democracia e da redução da desigualdade social no Brasil. “Esse título é uma homenagem à resistência do povo brasileiro”, afirmou o presidente. A instituição tem histórico de apoio à classe trabalhadora e mantém cooperação com projetos educacionais no Brasil, incluindo doutorados voltados a estudantes indígenas.

Lula aproveitou o discurso para criticar o avanço da extrema direita no mundo e seus ataques às universidades. “A extrema direita teme a educação porque sabe que é nela que nasce a consciência. Defender a universidade é proteger o saber como bem comum”, concluiu.

