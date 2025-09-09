Carreta do Hospital de Amor realiza mamografias gratuitas em Anastácio

Atendimento acontece entre os dias 15 a 19 de setembro
Carreta do Hospital de Amor / Arquivo, O Pantaneiro
A cidade de Anastácio receberá, entre os dias 15 e 19 de setembro, a Carreta do Hospital de Amor, que estará estacionada no CEM (Centro de Especialidade Médica) para realizar mamografias gratuitas voltadas à prevenção do câncer de mama.
A ação é promovida pela Administração Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com o Hospital de Amor, referência nacional em oncologia.
Público-alvo
A campanha é destinada a:
Quem será atendido:
Serão atendidas:
Como agendar
As interessadas devem procurar a ESF (Estratégia Saúde da Família) da sua área a partir do dia 10 de setembro, para retirada do agendamento, conforme lista previamente enviada a cada unidade.
As vagas são limitadas, por isso é fundamental que as mulheres procurem a unidade de saúde o quanto antes.
Essa é mais uma iniciativa de promoção à saúde feminina, reforçando a importância do diagnóstico precoce no combate ao câncer de mama.
