Carreta do Hospital de Amor realiza mamografias gratuitas em Anastácio

Carreta do Hospital de Amor / Arquivo, O Pantaneiro

A ação é promovida pela Administração Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com o Hospital de Amor, referência nacional em oncologia.

A cidade de Anastácio receberá, entre os dias 15 e 19 de setembro, a Carreta do Hospital de Amor, que estará estacionada no CEM (Centro de Especialidade Médica) para realizar mamografias gratuitas voltadas à prevenção do câncer de mama.

Público-alvo

A campanha é destinada a:

Mulheres de 40 a 49 anos, com recomendação de mamografia anual;

Mulheres de 50 a 69 anos, para mamografia a cada dois anos.

Quem será atendido:

Serão atendidas:

Mulheres agendadas pela demanda de espera do Sisreg;

Mulheres pré-agendadas que tiveram o exame cancelado na passagem da carreta em junho.

Como agendar

As interessadas devem procurar a ESF (Estratégia Saúde da Família) da sua área a partir do dia 10 de setembro, para retirada do agendamento, conforme lista previamente enviada a cada unidade.

As vagas são limitadas, por isso é fundamental que as mulheres procurem a unidade de saúde o quanto antes.

Essa é mais uma iniciativa de promoção à saúde feminina, reforçando a importância do diagnóstico precoce no combate ao câncer de mama.

