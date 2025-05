Conselho de Saúde debate atendimento estendido e controle de vetores

Reunião na prefeitura / Divulgação

O Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana realizou, na última segunda-feira (12), sua 338ª Reunião Ordinária, na sede da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. A pauta incluiu temas como o controle de vetores e a ampliação do atendimento à população em unidades de saúde.

O coordenador Sebastião Marques apresentou o Plano de Contingência do Controle de Vetores, que foi encaminhado para análise da Comissão de Controle Social. Os conselheiros também fizeram avaliações dos serviços de saúde do município.

Durante a reunião, a secretária municipal de Saúde, Sandra Calonga, destacou a reativação da Unidade Sentinela para atendimento em horário estendido, diante do aumento dos casos de síndromes respiratórias. Ela também informou que Aquidauana aderiu ao Programa de Horário Estendido do Governo do Estado, por meio de documento assinado pelo prefeito Mauro do Atlântico.

Convidados também participaram da reunião. Flávio Gomes, diretor do Departamento Municipal de Trânsito, apresentou a campanha “Maio Amarelo” e dados locais sobre acidentes de trânsito. Já a enfermeira Haryadne Mayara Ferreira Martins, da Universidade Anhanguera/Aquidauana, convidou os conselheiros para a programação da Semana da Enfermagem, que ocorre até 16 de maio.

Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente do conselho, Heverton Bandeira Bastos, que também apresentou uma moção de aplauso em homenagem aos profissionais de enfermagem, pelo Dia Internacional da Enfermagem (12 de maio).

As reuniões do Conselho Municipal de Saúde ocorrem na segunda segunda-feira de cada mês e são abertas à comunidade. O conselho é um órgão colegiado que atua na formulação e fiscalização da política de saúde no município, com participação de usuários do SUS, trabalhadores da saúde, representantes do governo e prestadores de serviço.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!