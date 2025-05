Consulta pública sobre equipamentos de saúde fica aberta até segunda

Tomaz Silva - Agência Brasil

O objetivo da consulta é aperfeiçoar as especificações técnicas dos itens que serão adquiridos, com a intenção de fortalecer a estrutura das UBS e garantir um atendimento mais qualificado, resolutivo e humanizado à população.

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) está com uma consulta pública nacional aberta até a próxima segunda-feira, 2 de junho, para receber contribuições de gestores, profissionais da área da saúde, representantes da indústria e da sociedade civil sobre a compra de 180 mil equipamentos destinados às unidades básicas de saúde (UBS) do Sistema Único de Saúde (SUS).

As informações detalhadas sobre a consulta e o formulário para envio das sugestões estão disponíveis na plataforma Participa + Brasil.

Conforme o diretor de Operações da AgSUS, Williames Pimentel, a participação ativa dos diferentes segmentos envolvidos é essencial para tornar os editais de compra mais precisos, transparentes e alinhados com as reais necessidades do SUS. Ele destaca que a colaboração de especialistas e representantes da indústria também contribui para que os equipamentos estejam atualizados com as inovações tecnológicas disponíveis no mercado e compatíveis com o dia a dia das equipes de Saúde da Família.

A consulta contempla 18 tipos de equipamentos estratégicos que integram o PAC Saúde, entre eles eletrocardiógrafo digital para telessaúde, doppler vascular portátil, retinógrafo portátil para telessaúde, espirômetro digital, dermatoscópio para telessaúde, eletrocautério (bisturi elétrico), desfibrilador externo automático, laser terapêutico de baixa potência, ultrassom para fisioterapia, aparelhos de estimulação elétrica (TENS e FES), dinamômetro digital, balança digital portátil, tábua de propriocepção, câmara fria para conservação de vacinas, fotóforo (foco de luz de cabeça), cadeira de rodas, otoscópio digital para telessaúde e ultrassom portátil de bolso.

Para participar, é necessário baixar o Caderno da Consulta Pública, disponível na plataforma Participa + Brasil, onde constam todas as informações sobre a aquisição dos equipamentos. Depois, o interessado deve preencher o formulário online com os dados solicitados e completar o Modelo de Proposta, localizado na última página do caderno. Todo o material deve ser enviado por e-mail para consultapublica-ubs@agenciasus.org.br. As contribuições serão analisadas por uma equipe técnica da AgSUS, em parceria com a Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.