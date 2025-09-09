Conversar pode salvar vidas, alerta CVV no Setembro Amarelo

Atendimento gratuito pelo 188 funciona 24 horas em todo o País
Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio / Reprodução
Convidado pela deputada e 3ª vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Mara Caseiro (PSDB), o coordenador regional do Centro de Valorização da Vida (CVV), Victor Yazbek, participou da sessão desta terça-feira (9) para destacar a importância da escuta no acolhimento de pessoas em sofrimento emocional.
Em tribuna, Yazbek lembrou que 2025 marca os 11 anos da campanha Setembro Amarelo, que neste ano tem como tema “Conversar pode mudar ideias”. O objetivo, segundo ele, é reforçar o papel do diálogo na prevenção ao suicídio. “O CVV atua gratuitamente em todo o país, oferecendo apoio emocional por meio do telefone 188, disponível 24 horas por dia, além de atendimento por chat e e-mail no site www.cvv.org.br. Todas as formas de atendimento são sigilosas, sem necessidade de identificação”, explicou.
O coordenador ressaltou que, muitas vezes, quem busca ajuda deseja apenas ser ouvido. “Hoje temos meios de comunicação rápidos, mas falta quem escute com confiança e acolhimento. No CVV, oferecemos um espaço para que a pessoa fale livremente sobre seus sentimentos e, a partir dessa escuta, encontre tranquilidade para tomar decisões”, disse.
Além de orientar sobre o apoio emocional, Yazbek convidou interessados a se voluntariar pelo site do CVV. Ele frisou que o trabalho não substitui acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, mas complementa o cuidado oferecendo acolhimento imediato.
A deputada Mara Caseiro, autora de duas leis estaduais relacionadas ao Setembro Amarelo (Leis nº 4.777/2015 e nº 6.449/2025), reforçou a relevância do tema diante dos números alarmantes. “Neste ano, 211 pessoas tiraram a própria vida em Mato Grosso do Sul, sendo 161 homens e 46 mulheres. O CVV cumpre um papel fundamental, pois muitas vezes um gesto de acolhimento pode salvar uma vida”, destacou.
