Conversar pode salvar vidas, alerta CVV no Setembro Amarelo

Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio / Reprodução

Em tribuna, Yazbek lembrou que 2025 marca os 11 anos da campanha Setembro Amarelo, que neste ano tem como tema “Conversar pode mudar ideias”. O objetivo, segundo ele, é reforçar o papel do diálogo na prevenção ao suicídio. “O CVV atua gratuitamente em todo o país, oferecendo apoio emocional por meio do telefone 188, disponível 24 horas por dia, além de atendimento por chat e e-mail no site www.cvv.org.br. Todas as formas de atendimento são sigilosas, sem necessidade de identificação”, explicou.

Convidado pela deputada e 3ª vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Mara Caseiro (PSDB), o coordenador regional do Centro de Valorização da Vida (CVV), Victor Yazbek, participou da sessão desta terça-feira (9) para destacar a importância da escuta no acolhimento de pessoas em sofrimento emocional.

O coordenador ressaltou que, muitas vezes, quem busca ajuda deseja apenas ser ouvido. “Hoje temos meios de comunicação rápidos, mas falta quem escute com confiança e acolhimento. No CVV, oferecemos um espaço para que a pessoa fale livremente sobre seus sentimentos e, a partir dessa escuta, encontre tranquilidade para tomar decisões”, disse.

Além de orientar sobre o apoio emocional, Yazbek convidou interessados a se voluntariar pelo site do CVV. Ele frisou que o trabalho não substitui acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, mas complementa o cuidado oferecendo acolhimento imediato.

A deputada Mara Caseiro, autora de duas leis estaduais relacionadas ao Setembro Amarelo (Leis nº 4.777/2015 e nº 6.449/2025), reforçou a relevância do tema diante dos números alarmantes. “Neste ano, 211 pessoas tiraram a própria vida em Mato Grosso do Sul, sendo 161 homens e 46 mulheres. O CVV cumpre um papel fundamental, pois muitas vezes um gesto de acolhimento pode salvar uma vida”, destacou.

