Acessibilidade

09 de Setembro de 2025 • 16:53

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Conversar pode salvar vidas, alerta CVV no Setembro Amarelo

Atendimento gratuito pelo 188 funciona 24 horas em todo o País

Redação

Publicado em 09/09/2025 às 14:22

Atualizado em 09/09/2025 às 14:54

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio / Reprodução

Convidado pela deputada e 3ª vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Mara Caseiro (PSDB), o coordenador regional do Centro de Valorização da Vida (CVV), Victor Yazbek, participou da sessão desta terça-feira (9) para destacar a importância da escuta no acolhimento de pessoas em sofrimento emocional.

Em tribuna, Yazbek lembrou que 2025 marca os 11 anos da campanha Setembro Amarelo, que neste ano tem como tema “Conversar pode mudar ideias”. O objetivo, segundo ele, é reforçar o papel do diálogo na prevenção ao suicídio. “O CVV atua gratuitamente em todo o país, oferecendo apoio emocional por meio do telefone 188, disponível 24 horas por dia, além de atendimento por chat e e-mail no site www.cvv.org.br. Todas as formas de atendimento são sigilosas, sem necessidade de identificação”, explicou.

Leia Também

• Conversar pode salvar vidas, alerta CVV no Setembro Amarelo

• Setembro Amarelo é tema de roda de conversa no Poliesportivo de Aquidauana

• Anastácio inicia programação do Setembro Amarelo

O coordenador ressaltou que, muitas vezes, quem busca ajuda deseja apenas ser ouvido. “Hoje temos meios de comunicação rápidos, mas falta quem escute com confiança e acolhimento. No CVV, oferecemos um espaço para que a pessoa fale livremente sobre seus sentimentos e, a partir dessa escuta, encontre tranquilidade para tomar decisões”, disse.

Além de orientar sobre o apoio emocional, Yazbek convidou interessados a se voluntariar pelo site do CVV. Ele frisou que o trabalho não substitui acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, mas complementa o cuidado oferecendo acolhimento imediato.

A deputada Mara Caseiro, autora de duas leis estaduais relacionadas ao Setembro Amarelo (Leis nº 4.777/2015 e nº 6.449/2025), reforçou a relevância do tema diante dos números alarmantes. “Neste ano, 211 pessoas tiraram a própria vida em Mato Grosso do Sul, sendo 161 homens e 46 mulheres. O CVV cumpre um papel fundamental, pois muitas vezes um gesto de acolhimento pode salvar uma vida”, destacou.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Anastácio registra 651 casos de chikungunya e duas mortes

Programa

HRMS abre inscrições para Residências Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde

SES

Novo modelo de financiamento a hospitais em MS fortalece unidades

Ação tem mirado na redução de filas no SUS

Saúde

Anastácio recebe equipamentos de mobilidade para pacientes da Saúde

Publicidade

Saúde

Casos de covid-19 voltam a crescer e preocupam especialistas

ÚLTIMAS

Economia

Serasa abre dia de negociação de dívidas

Oportunidade vale apenas para o dia de hoje

Esporte

Brasil enfrenta Bolívia em seu último compromisso pelas Eliminatórias

Seleção brasileira entra em ação a partir das 20h30 desta terça (9)

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo