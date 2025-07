Enfermeiros do HR de Miranda fazem curso de capacitação

Patrícia Belarmino, Assessoria

O Serviço de Cuidados com a Pele do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) promoveu capacitações voltadas a profissionais de enfermagem do Polo Base de Saúde Indígena de Miranda — com apoio do DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) — e do município de Três Lagoas, em parceria com a Prefeitura Municipal.

As formações tiveram como objetivo compartilhar conhecimentos essenciais sobre o tratamento de feridas, incluindo a escolha adequada de curativos, a frequência ideal de troca e a orientação ao paciente para que ele se torne agente ativo no próprio cuidado. A proposta é fortalecer a assistência e prevenir complicações clínicas.

Entre os temas abordados, destacou-se a atenção aos pés de pacientes com diabetes, com foco na identificação precoce de lesões que possam evoluir para quadros mais graves. Também foram discutidas condutas para o manejo de feridas infectadas e estratégias para reduzir o risco de amputações.

A diretora de Ensino, Pesquisa e Qualidade Institucional do HRMS, médica Roberta Higa, destaca que ações como essa contribuem para qualificar o cuidado em saúde no interior do Estado e fortalecer a atuação das equipes locais.

“Essas capacitações são fundamentais para ampliar o alcance do conhecimento técnico-científico e garantir que os profissionais de saúde estejam preparados para oferecer um cuidado mais resolutivo e humanizado. Ao compartilhar protocolos e boas práticas, contribuímos para a prevenção de agravos e promovemos mais qualidade de vida para os pacientes”, destaca.

