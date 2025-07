Jardim inicia uso de ovitrampas para monitoramento do Aedes aegypt

Armadilhas específicas para a coleta de ovos dos mosquitos / Divulgação

O Distrito do Boqueirão foi o primeiro a receber as armadilhas, entre os dias 21 e 28 de julho de 2025. As palhetas de madeira utilizadas nas ovitrampas já foram coletadas e seguem para análise laboratorial. A expectativa é de que, nos próximos dias, a implantação seja estendida a todas as regiões do município.

As ovitrampas são consideradas uma ferramenta eficaz, sensível e de baixo custo. Compostas por um recipiente plástico preto de boca larga, com capacidade de até 1 litro e contendo 300 ml de água limpa com atrativo (levedo de cerveja em baixa concentração), as armadilhas utilizam uma palheta de madeira aglomerada (Eucatex®), onde as fêmeas dos mosquitos depositam seus ovos. Esse método permite identificar precocemente a presença dos vetores em áreas ainda não infestadas e acompanhar a densidade populacional em regiões com maior incidência.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o sucesso da ação depende de um planejamento bem estruturado, que considere tanto a infraestrutura quanto a capacidade dos recursos humanos disponíveis. A pasta reforça que as ovitrampas são mais uma medida integrada no combate ao Aedes e destaca a importância da colaboração da população, mantendo quintais limpos e eliminando possíveis criadouros do mosquito.

