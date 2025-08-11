Acessibilidade

11 de Agosto de 2025 • 18:49

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

TCE-MS recebe mães atípicas para discutir falhas no atendimento a crianças com deficiência

Entre as demandas apresentadas estão o fornecimento de fraldas descartáveis, alimentação especial, medicamentos e insumos essenciais para crianças com síndrome de Down

Redação

Publicado em 11/08/2025 às 16:03

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Mary Vasques

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro Flávio Kayatt, recebeu nesta segunda-feira (11) um grupo de mães atípicas, acompanhado do deputado estadual Pedro Pedrossian Neto, para tratar das dificuldades enfrentadas por famílias de crianças com diferentes tipos de deficiência.

Entre as demandas apresentadas estão o fornecimento de fraldas descartáveis, alimentação especial, medicamentos e insumos essenciais para crianças com síndrome de Down, transtorno do espectro autista, paralisia cerebral, dificuldades de locomoção, além de casos que exigem alimentação por sonda ou parenteral.

Leia Também

• Projeto voltado às mães atípicas é aprovado em primeira discussão na ALEMS

• Projeto de lei que estabelece incentivo às mães atípicas é votado hoje

• Corumbá promove evento "Acolhimento das Famílias Atípicas" no dia 2 de abril

Segundo a mãe Joelma Belo, mesmo com decisões judiciais favoráveis, a entrega desses itens não ocorre de forma regular. “Queremos saber por que esses materiais não chegam às famílias. As justificativas se repetem há três anos, e nossos filhos sofrem com a falta do básico”, afirmou.

Kayatt garantiu que o TCE-MS, dentro de suas atribuições legais, analisará a situação para contribuir com a melhoria das políticas públicas e garantir que a assistência chegue de forma adequada e no prazo necessário às famílias.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Censo da Força de Trabalho na Saúde

Censo inédito da Saúde entra em fase de campo em MS

Saúde

Projeto busca tratar doença de Chagas perto da casa dos pacientes

Saúde

Brasil inaugura 1º SAMU Indígena com atendimento 24h bilíngue

192 do SAMU é reestabelecido em Aquidauana

SAMU está fora do ar e serviço deve ser acionado pelo WhatsApp

Samu reúne forças de segurança para alinhar ações em Aquidauana

Saúde

MS confirma mais de 7 mil casos de dengue em 2025 e 17 mortes

Publicidade

Saúde

Campo Grande registra alta nos casos de síndrome respiratória

ÚLTIMAS

Esportes

Basquete de Aquidauana conquista vice-campeonato estadual

Equipe masculina sub-14 da Escola Cejar se destacou nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul

Polícia

PRF apreende mais de 370 kg de maconha após perseguição em Sidrolândia

Motorista abandonou o carro e fugiu a pé

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo