TCE-MS recebe mães atípicas para discutir falhas no atendimento a crianças com deficiência

Mary Vasques

Entre as demandas apresentadas estão o fornecimento de fraldas descartáveis, alimentação especial, medicamentos e insumos essenciais para crianças com síndrome de Down, transtorno do espectro autista, paralisia cerebral, dificuldades de locomoção, além de casos que exigem alimentação por sonda ou parenteral.

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro Flávio Kayatt, recebeu nesta segunda-feira (11) um grupo de mães atípicas, acompanhado do deputado estadual Pedro Pedrossian Neto, para tratar das dificuldades enfrentadas por famílias de crianças com diferentes tipos de deficiência.

Segundo a mãe Joelma Belo, mesmo com decisões judiciais favoráveis, a entrega desses itens não ocorre de forma regular. “Queremos saber por que esses materiais não chegam às famílias. As justificativas se repetem há três anos, e nossos filhos sofrem com a falta do básico”, afirmou.

Kayatt garantiu que o TCE-MS, dentro de suas atribuições legais, analisará a situação para contribuir com a melhoria das políticas públicas e garantir que a assistência chegue de forma adequada e no prazo necessário às famílias.

