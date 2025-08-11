TCE-MS recebe mães atípicas para discutir falhas no atendimento a crianças com deficiência

Entre as demandas apresentadas estão o fornecimento de fraldas descartáveis, alimentação especial, medicamentos e insumos essenciais para crianças com síndrome de Down
Mary Vasques
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro Flávio Kayatt, recebeu nesta segunda-feira (11) um grupo de mães atípicas, acompanhado do deputado estadual Pedro Pedrossian Neto, para tratar das dificuldades enfrentadas por famílias de crianças com diferentes tipos de deficiência.
Entre as demandas apresentadas estão o fornecimento de fraldas descartáveis, alimentação especial, medicamentos e insumos essenciais para crianças com síndrome de Down, transtorno do espectro autista, paralisia cerebral, dificuldades de locomoção, além de casos que exigem alimentação por sonda ou parenteral.
Segundo a mãe Joelma Belo, mesmo com decisões judiciais favoráveis, a entrega desses itens não ocorre de forma regular. “Queremos saber por que esses materiais não chegam às famílias. As justificativas se repetem há três anos, e nossos filhos sofrem com a falta do básico”, afirmou.
Kayatt garantiu que o TCE-MS, dentro de suas atribuições legais, analisará a situação para contribuir com a melhoria das políticas públicas e garantir que a assistência chegue de forma adequada e no prazo necessário às famílias.
