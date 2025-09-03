Terenos apresenta projeto do novo hospital

Assessoria de Comunicação

O vice-prefeito, Dr. Arlindo Landolfi Filho, ressaltou que o hospital foi planejado com foco na acessibilidade e eficiência no atendimento, contemplando salas de consulta, de espera e de inalação. A secretária de Saúde, Aryanni Pâmmela Pulchério Abreu, destacou que o momento também serviu para esclarecer dúvidas e aproximar a gestão da população.

Na manhã de ontem, terça-feira (2), a Prefeitura de Terenos apresentou o projeto do novo hospital do município. O encontro reuniu profissionais de saúde, vereadores e membros do Conselho de Saúde, permitindo diálogo aberto sobre as etapas já realizadas e as próximas fases da obra.

O novo hospital representa um investimento direto na qualidade de vida, garantindo serviços de saúde mais ágeis, modernos e humanizados para todos os cidadãos de Terenos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!