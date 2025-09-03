Acessibilidade

03 de Setembro de 2025 • 14:09

Buscar

Últimas notícias
X
Terenos

Terenos apresenta projeto do novo hospital

Iniciativa promete atendimento mais moderno e humanizado para a população

Redação

Publicado em 03/09/2025 às 13:19

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Assessoria de Comunicação

Na manhã de ontem, terça-feira (2), a Prefeitura de Terenos apresentou o projeto do novo hospital do município. O encontro reuniu profissionais de saúde, vereadores e membros do Conselho de Saúde, permitindo diálogo aberto sobre as etapas já realizadas e as próximas fases da obra.

O vice-prefeito, Dr. Arlindo Landolfi Filho, ressaltou que o hospital foi planejado com foco na acessibilidade e eficiência no atendimento, contemplando salas de consulta, de espera e de inalação. A secretária de Saúde, Aryanni Pâmmela Pulchério Abreu, destacou que o momento também serviu para esclarecer dúvidas e aproximar a gestão da população.

Leia Também

• Carne imprópria para consumo é encontrada em açougue de Terenos

• Mais de 130 kg de drogas escondidas em caminhão são apreendidos em Terenos

• Terenos distribui 600 cobertores para famílias em vulnerabilidade

O novo hospital representa um investimento direto na qualidade de vida, garantindo serviços de saúde mais ágeis, modernos e humanizados para todos os cidadãos de Terenos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Mortes por dengue sobe para 17 em Mato Grosso do Sul

Saúde

PPP do Hospital Regional é aprovada e prevê investimento de R$ 5,6 bilhões

Política

Programa estadual vai distribuir absorventes em MS

Mulheres podem receber absorvente gratuito em farmácia de Aquidauana

Mulher é flagrada transportando cocaína em absorvente

Saúde

Hospital de Câncer Alfredo Abrão inaugura quarto andar com 32 novos leitos

Publicidade

Saúde

Implante contraceptivo deve ser ofertado por planos a partir de hoje

ÚLTIMAS

Resgate

Jaguatirica ferida é resgatada no Jatobazinho, em Corumbá

efesa Civil, Corpo de Bombeiros, biólogo e médico-veterinário atuaram em conjunto para capturar o animal

Inmet

Máxima atinge 39ºC nesta quarta em Aquidauana

Não há previsão de chuvas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo