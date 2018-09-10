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1º Encontro de Intercooperação celebra sucesso de parceria entre Sicredi e Coopsema

Luiz Guido Junior

Publicado em 10/09/2018 às 07:33

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No dia 05 de setembro, em Maracaju, ocorreu o “1º Encontro de Intercooperação – a força do cooperativismo”, para celebrar o sucesso do convênio de intercooperação realizado entre a Sicredi Pantanal MS e Coopsema. Essa parceria de intercooperação permitiu a concessão de mais de R$ 50 milhões em recursos para associados de ambas as cooperativas que aderiram à operação de barter, para aquisição de fertilizantes soja safra 2018/2019 e milho safra 2019.

O evento foi prestigiado por associados das duas cooperativas, entre eles, o presidente do Sistema Famasul, Maurício Saito, do presidente da Aprosoja MS, Juliano Schmaedecke e do Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel. O encontro foi aberto pelo presidente da Coopsema, Artêmio Júnior e do presidente da Sicredi Panatanal MS, Emerson Perosa.

“Estamos orgulhosos com esse projeto, pois isso devia ser algo natural, uma cooperativa utilizar produtos e serviços de outra cooperativa, só assim seremos mais fortes”, destacou Artêmio, que ainda agradeceu todos os envolvidos nesta ação que trouxe resultados, pois é um grande avanço comprar na hora certa, por bons preços e conseguir boas taxas.

“A intercooperação é um dos princípios do cooperativismo e é importante fomentarmos isso, pois a riqueza gerada ficou aqui em Maracaju, a cidade e a comunidade também ganham com a intercooperação”, completou Emerson, ressaltando o total apoio de todo o Sistema Sicredi para a execução da operação “que permitiu atender de forma eficiente a todos os associados”.

O presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis destacou que esse projeto servirá de exemplo para todo o Brasil e será um incentivo para as demais cooperativas. Celso Figueira, presidente da Central Sicredi Brasil Central, enalteceu que ao usar o serviço de uma cooperativa gera resultados para todos, desde o associado, a cooperativa e a comunidade. “Quando se fortalece a cooperativa todos ganham”.

A noite foi encerrada com a palestra “A importância da Intercooperação”, com o presidente do Sistema OCB, Márcio Freitas. “Em detrimento de todo o caos que o mundo vive, o cooperativismo é a solução para diversos problemas e desafios, pois gera desenvolvimento local, valoriza o capital humano e é baseado em valores e princípios”

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