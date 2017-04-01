Atenção: Sábado é o dia do Churrasco na Rede Princesa de Supermercados

Supermercados Princesa
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Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.
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Descrição
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R$ Unit.
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Coxão duro kg
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R$ 18,99
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Coxão mole kg
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R$ 20,49
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Capa de coxão mole kg
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R$ 19,49
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Ponta de peito bovino kg
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R$ 16,49
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Ponta de agulha kg
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R$ 15,99
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Ponta de paleta kg
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R$ 15,99
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Fraldinha kg
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R$ 12,80
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Miolo da paleta kg
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R$ 17,99
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Acem kg
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R$ 17,99
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Musculo kg
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R$ 14,99
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Costela minguinha kg
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R$ 10,80
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Costela ripa kg
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R$ 10,90
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Coxa sobrecoxa copacol kg
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R$ 6,80
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Petisco frango copacol 1kg
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R$ 9,80
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Ling.carne suina perdigão kg
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R$ 11,60
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Ling.frango copacol 1kg
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R$ 10,99
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Capa de file friboi kg
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R$ 15,99
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CERV.SKOL LATA 269ml LOJA02/03
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R$ 1,59
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CERV.ANTARCT.SUBZERO 269ml LOJA01/04
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R$ 1,69
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Refrig.funada 2lts
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R$ 3,29
Supermercados Princesa, uma loja sempre perto de você!
Paralisação
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