Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Venha aproveitar nossas ofertas!
Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.
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DESCRIÇÃO
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R$ UNITARIO
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COXÃO DURO KG
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R$ 18,99
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CONTRA FILÉ KG
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R$ 20,99
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CAPA DE FILE FRIBOI KG
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R$ 16,99
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CAPA DE COXÃO MOLE KG
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R$ 19,49
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ACEM KG
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R$ 17,90
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MIOLO DA PALETA KG
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R$ 17,90
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PONTA DE PEITO BOVINO KG
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R$ 16,20
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PONTA DE AGULHA KG
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R$ 15,99
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PONTA DE PALETA KG
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R$ 15,99
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MUSCULO KG
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R$ 15,20
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COSTELA RIPA KG
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R$ 10,99
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COSTELA MINGUINHA KG
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R$ 10,90
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COXA SOBRECOXA COPACOL KG
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R$ 6,60
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PETISCO FRANGO COPACOL 1KG
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R$ 9,80
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PATINHO KG
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R$ 20,99
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LING.CARNE SUINA PERDIGÃO KG
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R$ 11,90
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LING.FRANGO COPACOL 1KG
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R$ 11,20
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CERV.SKOL LATA 269ml LOJA02/03
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R$ 1,59
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CERV.ANTARCT.SUBZERO 269ml LOJA01/04
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R$ 1,69
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REFRIG.FUNADA 2LTS
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R$ 3,29
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Supermercados Princesa, uma loja sempre perto de você!
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
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