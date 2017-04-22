Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.

DESCRIÇÃO Leia Também • Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa • Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa • Atenção: Sábado é o dia do Churrasco na Rede Princesa de Supermercados R$ UNITARIO Coxão duro kg R$ 18,90 Contra filé kg R$ 20,99 Capa de file friboi kg R$ 16,99 Capa de coxão mole kg R$ 19,49 Acem kg R$ 16,90 Miolo da paleta kg R$ 16,90 Ponta de peito bovino kg R$ 16,49 Ponta de agulha kg R$ 15,99 Ponta de paleta kg R$ 15,99 Musculo kg R$ 14,49 Costela ripa kg R$ 10,59 Costela minguinha kg R$ 10,49 Coxinha da asa perdigão 1kg R$ 10,40 Fraldinha kg R$ 12,80 Ponta de costela kg R$ 18,99 Coxa sobrecoxa copacol kg R$ 6,60 Petisco frango copacol 1kg R$ 9,80 Ling.carne suina perdigão kg R$ 11,80 Ling.mista churrasco copacol kg R$ 11,60 Cerv. Antarctica SubZero 269ml R$ 1,69 Refrig.funada 2lts R$ 3,29

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