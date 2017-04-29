Sábado é o dia de ofertas do Churrasco na Rede Princesa de Supermercados

Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO COXÃO DURO KG R$ 18,90 CONTRA FILÉ KG R$ 20,90 CAPA DE FILE FRIBOI KG R$ 16,99 PATINHO KG R$ 19,90 ACEM KG R$ 16,99 MIOLO DA PALETA KG R$ 16,99 PONTA DE PEITO BOVINO KG R$ 16,20 PONTA DE AGULHA KG R$ 15,99 PONTA DE PALETA KG R$ 15,99 COSTELA RIPA KG R$ 10,99 COSTELA MINGUINHA KG R$ 10,90 MUSCULO KG R$ 14,49 FRALDINHA KG R$ 13,99 COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,80 PETISCO FRANGO COPACOL 1KG R$ 9,80 LINGUIÇA FRANGO COPACOL 1KG R$ 11,20 CERV.ANTARCT.SUBZERO 269ml R$ 1,69 REFRIG.FUNADA 2LTS R$ 3,29