Sábado é o dia de ofertas do Churrasco na Rede Princesa de Supermercados

Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO COXÃO DURO KG R$ 18,60 COXÃO MOLE KG R$ 20,80 CAPA DE FILE FRIBOI KG R$ 16,80 CAPA DE COXÃO MOLE KG R$ 18,99 ACEM KG R$ 16,80 MIOLO DA PALETA KG R$ 16,80 PONTA DE PEITO BOVINO KG R$ 16,30 PONTA DE AGULHA KG R$ 15,99 PONTA DE PALETA KG R$ 15,99 COSTELA RIPA KG R$ 10,99 COSTELA MINGUINHA KG R$ 10,90 MUSCULO KG R$ 14,40 FRALDINHA KG R$ 13,49 PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG R$ 9,80 COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,80 LING.MISTA CHURRASCO COPACOL KG R$ 11,80 LINGUIÇA FRANGO COPACOL 1KG R$ 11,40 CERV.ANTARCT.SUBZERO 269ml R$ 1,69 REFRIG.FUNADA 2LTS R$ 3,29

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