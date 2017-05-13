Sábado é o dia de ofertas do Churrasco na Rede Princesa de Supermercados

Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO COXÃO DURO KG R$ 18,60 PATINHO KG R$ 19,80 CAPA DE FILE FRIBOI KG R$ 16,80 CAPA DE COXÃO MOLE KG R$ 18,99 ACEM KG R$ 16,99 MIOLO DA PALETA KG R$ 16,90 PONTA DE PEITO BOVINO KG R$ 15,99 PONTA DE AGULHA KG R$ 15,90 PONTA DE COSTELA KG R$ 18,99 PONTA DE PALETA KG R$ 16,10 MUSCULO KG R$ 14,49 FRALDINHA KG R$ 13,49 COSTELA RIPA KG R$ 10,49 COSTELA MINGUINHA KG R$ 10,40 COXA SOBR.COXA COPACOL KG R$ 6,80 PETISCO FRANGO COPACOL 1KG R$ 9,80 LING.MISTA CHURRASCO COPACOL KG R$ 11,80 LING.FRANGO COPACOL 1KG R$ 11,49 CERV.SKOL LATA 269ml R$ 1,69 REFRIG.FUNADA 2LTS R$ 3,29

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