Sábado é o dia de ofertas do Churrasco na Rede Princesa de Supermercados

Sábado do Churrasco
Venha aproveitar nossas ofertas!
Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.
|DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|COXÃO DURO KG
|R$ 18,60
|PATINHO KG
|R$ 19,80
|CAPA DE FILE FRIBOI KG
|R$ 16,80
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 18,99
|ACEM KG
|R$ 16,99
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,90
|PONTA DE PEITO BOVINO KG
|R$ 15,99
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 15,90
|PONTA DE COSTELA KG
|R$ 18,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 16,10
|MUSCULO KG
|R$ 14,49
|FRALDINHA KG
|R$ 13,49
|COSTELA RIPA KG
|R$ 10,49
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 10,40
|COXA SOBR.COXA COPACOL KG
|R$ 6,80
|PETISCO FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 9,80
|LING.MISTA CHURRASCO COPACOL KG
|R$ 11,80
|LING.FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 11,49
|CERV.SKOL LATA 269ml
|R$ 1,69
|REFRIG.FUNADA 2LTS
|R$ 3,29
Supermercados Princesa, uma loja sempre perto de você!
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS