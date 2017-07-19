Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Quarta D no Supermercados Princesa
Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,79
|BANANA NANICA KG LJ 04
|R$ 2,19
|TOMATE KG
|R$ 4,99
|CEBOLA KG
|R$ 1,99
|ABACAXI HAWAI UND
|R$ 2,69
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 3,29
|BATATA DOCE KG
|R$ 1,65
|BATATA LAVADA
|R$ 1,29
|MELAO AMARELO KG
|R$ 2,79
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 2,99
|BETERRABA KG
|R$ 2,19
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 1,79
|ABOBORA CABOTIAN KG
|R$ 0,99
|BROCOLIS UND
|R$ 4,99
|LARANJA KG EXCETO LOJA 04
|R$ 1,29
|ALFACE HIDROLIFE UND
|R$ 1,99
|ALFACE UND EXCETO LOJA 04
|R$ 1,49
|COUVE HIDROLIFE UND
|R$ 1,99
|COUVE UND EXCETO LOJA 04
|R$ 1,49
|CENOURA KG
|R$ 2,19
|MACINHO UND EXCETO LOJA 04
|R$ 0,99
|OVOS CAMVA BRANCO DUZIA
|R$ 4,59
|LEITE PARMALAT 1LT
|R$ 2,89
|LEITE ELEGE 1LT
|R$ 2,89
|AÇUCAR UNIÃO REFINADO 1KG LOJA 03
|R$ 2,99
|CHA MATE FRONTEIRA 250G
|R$ 3,25
|MILHO VERDE FUGINI 200G SACHE
|R$ 1,19
|ERVILHA FUGINI 200G SACHE
|R$ 1,39
|MAC.DALLAS SEMOLA 500G
|R$ 2,10
|ARROZ BRILHANTE 5KG TP1 EXCETO LJ 04
|R$ 10,29
|ARROZ PRIMO PIATTO 5KG TP LJ04
|R$ 10,29
|ARROZ MEU BIJU 5KG TP1
|R$ 10,69
|ACUCAR ESTRELA/CRISTALCUCAR/SONORA 2KG
|R$ 4,29
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 2,99
|LASANHA PETYBOM 200G
|R$ 2,39
|MOLHO TOM.DONANA 340G REFOGADO
|R$ 0,98
|GOMA DE TAPIOCA YOKI 500G LJ03/02
|R$ 4,99
|FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG
|R$ 1,89
|FARINHA TRIGO DALLAS 1KG
|R$ 1,99
|CR.LEITE ELEGE 200G TP
|R$ 1,99
|AGUA COCO SOCOCO 1LT
|R$ 6,99
|WAFER DALLAS 110G
|R$ 1,39
|BISCOITO PASSATEMPO 140G/130G
|R$ 1,59
|LEITE PO NINHO 400G
|R$ 11,90
|VINAGRE NEVAL ALCOOL CLARO 750ML
|R$ 1,49
|LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP
|R$ 3,29
|AZEITONA DONANA 170G SC
|R$ 2,59
|BISC.DALLAS 400G
|R$ 2,79
|ACHOC.NESCAU 400G
|R$ 5,99
|FEIJAO BEM TE VI 1KG
|R$ 2,99
|FEIJAO VO CIDI 1KG
|R$ 2,99
|MILHO PIPOCA YOKI 500G
|R$ 2,39
|EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340G
|R$ 3,39
|AZEITE OLIVA LISBOA 500ML
|R$ 9,40
|REFRESCO FRISCO
|R$ 0,69
|NISSIM LAMEN
|R$ 1,10
|CAFÉ AGRICULTOR 250G
|R$ 3,79
|CAFÉ AGRICULTOR 500G
|R$ 7,58
|CAFÉ REAL 250G
|R$ 4,99
|CAFÉ REAL 500G
|R$ 9,98
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G
|R$ 2,89
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G
|R$ 2,99
|PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11
|R$ 10,99
|PAPEL HIG.FOLHALEV PREM C/12
|R$ 10,99
|SABAO BARRA YPE C/5
|R$ 5,79
|AGUA SANITARIA YPE 2LT
|R$ 4,49
|AGUA SANITARIA YPE 1LT
|R$ 2,29
|DETERG.PO TIXAN YPE 1KG
|R$ 4,99
|DETERG.LIQ.YPE 500ML
|R$ 1,59
|INSET.BAYGON 395ML
|R$ 7,49
|FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS
|R$ 16,49
|CR.DENTAL SORRISO L.C 70G
|R$ 1,39
|SAB.REXONA 84G
|R$ 1,10
|SAB.ALBANY SUAVE 90G LOJA 04
|R$ 1,10
|DETERG.PO OMO 1KG
|R$ 6,89
|PAPEL TOALHA FOLHALEV
|R$ 2,75
|DESINF.POLITRIZ 1,750LT LOJA 03
|R$ 3,79
|DESINF.CLEAN PLUS 2LTS EXCETO LJ03
|R$ 4,19
|RAÇÃO CAES BIRIBA 10KG
|R$ 24,90
|AMAC.YPE 2LTS
|R$ 5,85
|MARG.DELINE 500G
|R$ 2,99
|CALABRESA SADIA KG
|R$ 12,40
|MANDIOCA MIRANDENSE 1KG CONG
|R$ 4,99
|SALSICHA AURORA NOBRE KG
|R$ 5,75
|MUSSARELA STA.ROSA KG LOJA 03
|R$ 24,90
|PRESUNTO PERDIGÃO KG
|R$ 18,50
|REQ. CR.ELEGE 200G
|R$ 3,99
|REFRIGERANTE FUNADA 2LTS
|R$ 3,29
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,90
|PATINHO KG
|R$ 18,49
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 18,49
|ACEM KG
|R$ 16,60
|FRALDINHA KG
|R$ 12,80
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,60
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 14,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 15,20
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,99
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,90
|PONTA DE PEITO BOVINO KG
|R$ 15,99
|COXINHA DA ASA PERDIGAO 1KG
|R$ 7,90
|COSTELINHA FRG TEMPERADA COPACOL 1KG
|R$ 8,80
|PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 9,80
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,49
|FRANGO SADIA KG
|R$ 4,99
|COXA E SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 5,49
|LING.CARNE SUINA PERDIGÃO KG
|R$ 11,90
|LING.DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 11,20
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS