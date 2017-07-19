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Supermercados Princesa

Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Quarta D no Supermercados Princesa

Luiz Guido Junior

Publicado em 19/07/2017 às 08:36

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Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS  R$ Unitário 
   
BANANA NANICA KG   R$    1,79
BANANA NANICA KG LJ 04  R$    2,19
TOMATE KG  R$    4,99
CEBOLA KG  R$    1,99
ABACAXI HAWAI UND  R$    2,69
MAÇA NACIONAL KG  R$    3,29
BATATA DOCE KG  R$    1,65
BATATA LAVADA   R$    1,29
MELAO AMARELO    KG   R$    2,79
MAMAO FORMOSA KG  R$    2,99
BETERRABA KG  R$    2,19
REPOLHO VERDE KG   R$    1,79
ABOBORA CABOTIAN KG  R$    0,99
BROCOLIS UND   R$    4,99
LARANJA KG EXCETO LOJA 04  R$    1,29
ALFACE HIDROLIFE UND  R$    1,99
ALFACE UND EXCETO LOJA 04  R$    1,49
COUVE HIDROLIFE UND  R$    1,99
COUVE UND EXCETO LOJA 04  R$    1,49
CENOURA KG  R$    2,19
MACINHO UND  EXCETO LOJA 04  R$    0,99
OVOS CAMVA BRANCO DUZIA   R$    4,59
   
LEITE PARMALAT 1LT  R$    2,89
LEITE ELEGE 1LT   R$    2,89
AÇUCAR UNIÃO REFINADO 1KG LOJA 03  R$    2,99
CHA MATE FRONTEIRA 250G  R$    3,25
MILHO VERDE FUGINI 200G SACHE   R$    1,19
ERVILHA FUGINI 200G SACHE   R$    1,39
MAC.DALLAS SEMOLA 500G  R$    2,10
ARROZ BRILHANTE 5KG TP1 EXCETO LJ 04  R$  10,29
ARROZ PRIMO PIATTO 5KG TP LJ04  R$  10,29
ARROZ MEU BIJU 5KG TP1  R$  10,69
ACUCAR ESTRELA/CRISTALCUCAR/SONORA 2KG   R$    4,29
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML   R$    2,99
LASANHA PETYBOM 200G   R$    2,39
MOLHO TOM.DONANA 340G REFOGADO  R$    0,98
GOMA DE TAPIOCA YOKI 500G LJ03/02  R$    4,99
FARINHA TRIGO PRIMOR  1KG  R$    1,89
FARINHA TRIGO DALLAS 1KG  R$    1,99
CR.LEITE ELEGE 200G TP   R$    1,99
AGUA COCO SOCOCO 1LT   R$    6,99
WAFER DALLAS 110G  R$    1,39
BISCOITO PASSATEMPO 140G/130G  R$    1,59
LEITE PO NINHO 400G   R$  11,90
VINAGRE NEVAL ALCOOL CLARO 750ML  R$    1,49
LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP  R$    3,29
AZEITONA DONANA 170G SC  R$    2,59
BISC.DALLAS 400G  R$    2,79
ACHOC.NESCAU 400G  R$    5,99
FEIJAO BEM TE VI 1KG  R$    2,99
FEIJAO VO CIDI 1KG  R$    2,99
MILHO PIPOCA YOKI 500G  R$    2,39
EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340G  R$    3,39
AZEITE OLIVA LISBOA 500ML  R$    9,40
REFRESCO FRISCO   R$    0,69
NISSIM LAMEN  R$    1,10
 CAFÉ AGRICULTOR 250G   R$    3,79
CAFÉ AGRICULTOR 500G   R$    7,58
CAFÉ REAL 250G   R$    4,99
CAFÉ REAL 500G   R$    9,98
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G  R$    2,89
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G  R$    2,99
   
   
PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11  R$  10,99
PAPEL HIG.FOLHALEV PREM C/12  R$  10,99
SABAO BARRA YPE C/5  R$    5,79
AGUA SANITARIA YPE 2LT  R$    4,49
AGUA SANITARIA YPE 1LT  R$    2,29
DETERG.PO TIXAN YPE 1KG  R$    4,99
DETERG.LIQ.YPE 500ML  R$    1,59
INSET.BAYGON 395ML  R$    7,49
FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS  R$  16,49
CR.DENTAL SORRISO L.C 70G  R$    1,39
SAB.REXONA 84G  R$    1,10
SAB.ALBANY SUAVE 90G LOJA 04  R$    1,10
DETERG.PO OMO 1KG  R$    6,89
PAPEL TOALHA FOLHALEV   R$    2,75
DESINF.POLITRIZ 1,750LT  LOJA 03  R$    3,79
DESINF.CLEAN PLUS 2LTS EXCETO LJ03  R$    4,19
RAÇÃO CAES BIRIBA 10KG  R$  24,90
AMAC.YPE 2LTS   R$    5,85
   
MARG.DELINE 500G  R$    2,99
CALABRESA SADIA KG  R$  12,40
MANDIOCA MIRANDENSE 1KG CONG  R$    4,99
SALSICHA AURORA NOBRE KG  R$    5,75
MUSSARELA STA.ROSA KG LOJA 03  R$  24,90
PRESUNTO PERDIGÃO KG  R$  18,50
REQ. CR.ELEGE 200G   R$    3,99
REFRIGERANTE FUNADA 2LTS   R$    3,29
   
COXÃO DURO KG  R$  17,90
PATINHO KG  R$  18,49
CAPA DE COXÃO MOLE KG  R$  18,49
ACEM KG   R$  16,60
FRALDINHA KG  R$  12,80
MIOLO DA PALETA KG  R$  16,60
PONTA DE AGULHA KG  R$  14,99
PONTA DE PALETA KG   R$  15,20
MUSCULO KG  R$  13,99
COSTELA RIPA KG  R$    9,99
COSTELA MINGUINHA KG  R$    9,90
PONTA DE PEITO BOVINO KG  R$  15,99
COXINHA DA ASA PERDIGAO 1KG  R$    7,90
COSTELINHA FRG TEMPERADA COPACOL 1KG  R$    8,80
PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG  R$    9,80
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG  R$  16,49
FRANGO SADIA KG   R$    4,99
COXA E SOBRECOXA COPACOL KG  R$    5,49
LING.CARNE SUINA PERDIGÃO KG  R$  11,90
LING.DE FRANGO COPACOL 1KG  R$  11,20

 

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Loja  01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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