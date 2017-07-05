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Aquidauana

Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Confira nossa oferta nessa Quarta D

Luiz Guido Junior

Publicado em 05/07/2017 às 07:39

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Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS R$ Unitário
   
BANANA NANICA KG   R$    1,79
BANANA NANICA KG LJ 04  R$    2,19
TOMATE KG  R$    3,99
CEBOLA KG  R$    1,99
ABACAXI HAWAI UND  R$    3,79
MAÇA NACIONAL KG  R$    3,59
BATATA DOCE KG  R$    1,35
BATATA LAVADA   R$    1,49
MELAO AMARELO    KG   R$    2,99
MAMAO FORMOSA KG  R$    3,29
BETERRABA KG  R$    1,99
REPOLHO VERDE KG   R$    1,99
ABOBORA CABOTIAN KG  R$    0,99
BROCOLIS UND   R$    4,99
LARANJA KG EXCETO LOJA 04  R$    1,29
ALFACE HIDROLIFE UND  R$    1,99
COUVE HIDROLIFE UND  R$    1,99
COUVE UND EXCETO LOJA 04  R$    1,49
CENOURA KG  R$    1,89
MACINHO UND  EXCETO LOJA 04  R$    0,99
OVOS CAMVA BRANCO DUZIA   R$    4,59
   
LEITE PARMALAT 1LT  R$    2,89
LEITE ELEGE 1LT   R$    2,89
LEITE PIRACANJUBA 1LT  R$    2,89
CHA MATE FRONTEIRA 250G  R$    3,25
ARROZ TIO URBANO 5KG LJ 01/04  R$  12,99
ARROZ DISEMPRE 5KG TP1  R$    9,90
ARROZ MEU BIJU 5KG TP1  R$  10,69
ACUCAR ESTRELA/CRISTALCUCAR/SONORA 2KG   R$    4,59
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML   R$    2,97
LASANHA PETYBOM 200G   R$    2,39
MOLHO TOM.FUGINI 340G SACHE   R$    1,09
GOMA DE TAPIOCA YOKI 500G LJ03/02  R$    4,99
FARINHA TRIGO PRIMOR  1KG  R$    1,89
SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT  R$  12,90
AGUA COCO SOCOCO 1LT   R$    6,99
BISCOITO PASSATEMPO 140G/130G  R$    1,59
LEITE PO NINHO 400G   R$  11,90
VINAGRE NEVAL ALCOOL CLARO 750ML  R$    1,49
LEITE COND.ITALAC 395G TP   R$    3,29
BISC.DALLAS 400G  R$    2,69
ACHOC.NESCAU 400G  R$    5,99
FEIJAO BEM TE VI 1KG  R$    3,99
FEIJAO VO CIDI 1KG  R$    3,99
MILHO PIPOCA YOKI 500G  R$    2,39
EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340G  R$    3,39
AZEITE OLIVA LISBOA 500ML  R$    9,40
REFRESCO FRISCO   R$    0,69
NISSIM LAMEN  R$    1,10
 CAFÉ AGRICULTOR 250G   R$    3,79
CAFÉ AGRICULTOR 500G   R$    7,58
CAFÉ REAL 250G   R$    4,99
CAFÉ REAL 500G   R$    9,98
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G  R$    2,89
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G  R$    2,99
   
   
PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11  R$  10,99
PAPEL HIG.FOLHALEV PREM C/12  R$  10,99
SABAO BARRA YPE C/5  R$    5,79
AGUA SANITARIA YPE 2LT  R$    4,49
AGUA SANITARIA YPE 1LT  R$    2,29
DETERG.PO TIXAN YPE 1KG  R$    4,99
DETERG.LIQ.YPE 500ML  R$    1,59
INSET.BAYGON 395ML  R$    7,49
FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS  R$  16,49
SAB.FRANCIS   R$    1,39
SAB.REXONA 84G  R$    0,99
DETERG.PO OMO 1KG  R$    6,89
PAPEL TOALHA FOLHALEV   R$    2,75
DESINF.POLITRIZ 1,750LT  LOJA 03  R$    3,79
DESINF.CLEAN PLUS 2LTS EXCETO LJ03  R$    4,19
AMAC.YPE 2LTS   R$    5,85
   
MARG.DELINE 500G  R$    2,99
CALABRESA SADIA KG  R$  12,40
MUSSARELA SADIA 200G PCT  R$    4,99
MANDIOCA MIRANDENSE 1KG CONG  R$    4,99
SALSICHA REZENDE KG  R$    5,49
MUSSARELA AURORA KG  R$  24,90
ACHOC.LIQ.NESCAU 200ML  R$    1,69
REQ. CR.ELEGE 200G   R$    3,99
REFRIGERANTE FUNADA 2LTS   R$    3,29
   
COXÃO DURO KG  R$  17,99
PATINHO KG  R$  19,20
CAPA DE COXÃO MOLE KG  R$  18,90
ACEM KG   R$  16,80
FRALDINHA KG  R$  12,90
MIOLO DA PALETA KG  R$  16,80
PONTA DE AGULHA KG  R$  15,49
PONTA DE PALETA KG   R$  15,49
MUSCULO KG  R$  14,20
COSTELA RIPA KG  R$  10,49
COSTELA MINGUINHA KG  R$  10,60
PONTA DE PEITO BOVINO KG  R$  16,10
PEITO BOVINO FRIBOI PORCIONADO KG  R$  14,99
PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG  R$    9,80
COXINHA DA ASA COPACOL KG  R$    8,99
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG  R$  16,49
COXA E SOBRECOXA COPACOL KG  R$    6,60
LING.DE FRANGO COPACOL 1KG  R$  11,20

Supermercados Princesa, uma loja sempre perto de você!

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Loja  01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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