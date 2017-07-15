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Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Quarta D no Supermercados Princesa

Luiz Guido Junior

Publicado em 15/07/2017 às 07:36

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Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO
COXÃO DURO KG  R$ 17,90
PATINHO KG  R$ 18,99
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG  R$ 16,90
CAPA DE COXÃO MOLE KG  R$ 18,49
ACEM KG  R$ 16,49
MIOLO DA PALETA KG  R$ 16,49
PONTA DE PEITO BOVINO KG  R$ 15,99
PONTA DE AGULHA KG  R$ 15,30
PONTA DE PALETA KG  R$ 15,49
FRALDINHA KG  R$ 12,80
MUSCULO KG  R$ 14,20
COSTELA RIPA KG  R$ 10,20
COSTELA MINGUINHA KG  R$ 10,10
COXA SOB.COXA COPACOL KG  R$  6,60
PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG  R$  9,80
COSTELINHA FRG TEMP.COPACOL 1KG  R$  8,80
LING.MISTA CHURRASCO COPACOL KG  R$ 11,80
LING.FRANGO COPACOL 1KG  R$ 11,20
CERV.ANTARCT.SUBZERO 269ML  R$  1,69
REFRIG.FUNADA 2LTS  R$  3,29

Loja  01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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