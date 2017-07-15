Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO COXÃO DURO KG R$ 17,90 PATINHO KG R$ 18,99 CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 16,90 CAPA DE COXÃO MOLE KG R$ 18,49 ACEM KG R$ 16,49 MIOLO DA PALETA KG R$ 16,49 PONTA DE PEITO BOVINO KG R$ 15,99 PONTA DE AGULHA KG R$ 15,30 PONTA DE PALETA KG R$ 15,49 FRALDINHA KG R$ 12,80 MUSCULO KG R$ 14,20 COSTELA RIPA KG R$ 10,20 COSTELA MINGUINHA KG R$ 10,10 COXA SOB.COXA COPACOL KG R$ 6,60 PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG R$ 9,80 COSTELINHA FRG TEMP.COPACOL 1KG R$ 8,80 LING.MISTA CHURRASCO COPACOL KG R$ 11,80 LING.FRANGO COPACOL 1KG R$ 11,20 CERV.ANTARCT.SUBZERO 269ML R$ 1,69 REFRIG.FUNADA 2LTS R$ 3,29

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS