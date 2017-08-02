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Supermercados Princesa

Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Confira nossa oferta nessa Quarta D

Luiz Guido Junior

Publicado em 02/08/2017 às 07:21

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Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

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    DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS R$ Unitário
       
    BANANA NANICA KG   R$    1,99
  BANANA NANICA KG LJ 04  R$    2,19
  TOMATE KG  R$    3,89
  CEBOLA KG  R$    1,99
  ABACAXI HAWAI UND  R$    3,49
  MAÇA NACIONAL KG  R$    2,99
  BATATA DOCE KG  R$    1,49
  BATATA LAVADA   R$    1,89
  MELAO AMARELO    KG   R$    2,49
  MAMAO FORMOSA KG  R$    2,99
  BETERRABA KG  R$    2,19
  REPOLHO VERDE KG   R$    2,29
  ABOBORA CABOTIAN KG   R$    0,99
  BROCOLIS UND   R$    4,59
  LARANJA KG EXCETO LOJA 04  R$    1,10
  ALFACE HIDROLIFE UND  R$    1,59
  ALFACE UND EXCETO LOJA 04  R$    1,49
  COUVE HIDROLIFE UND  R$    1,99
  COUVE UND EXCETO LOJA 04  R$    1,49
  CENOURA KG  R$    2,19
  MACINHO UND  EXCETO LOJA 04  R$    0,99
  OVOS CAMVA BRANCO DUZIA   R$    4,59
       
    LEITE TIROL 1LT  R$    2,69
  LEITE ELEGE 1LT   R$    2,89
  LEITE PIRACANJUBA 1LT  R$    2,99
  AÇUCAR UNIÃO REFINADO 1KG LOJA 03  R$    2,99
  CHA MATE FRONTEIRA 250G  R$    3,25
  MILHO VERDE FUGINI 200G SACHE   
  ERVILHA FUGINI 200G SACHE   R$    1,15
  MAC.DALLAS SEMOLA 500G  
  ARROZ TIO JOÃO 5KG LJ03/02  R$  16,90
  ARROZ PRIMO PIATTO 5KG TP LJ04  R$  10,29
  ARROZ TIO LAUTERIO 5KG TP1  R$    9,90
  AÇUCAR ESTRELA 2KG   R$    3,99
  OLEO SOJA CONCORDIA 900ML   R$    2,99
  LASANHA PETYBOM 200G   R$    2,39
  MOLHO TOM.DONANA 340G REFOGADO  R$    0,98
  FARINHA TRIGO PRIMOR  1KG  R$    1,89
  FARINHA TRIGO DALLAS 1KG  
  CR.LEITE TIROL 200G TP  R$    1,99
  AGUA COCO SOCOCO 1LT   R$    5,99
  WAFER DALLAS 110G  
  BISCOITO PASSATEMPO 140G/130G  R$    1,59
  LEITE PO NINHO 400G   R$  11,80
  LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP  R$    2,99
  AZEITONA DONANA 170G SC  R$    2,49
  BISC.DALLAS 400G  
  ACHOC.NESCAU 400G  R$    5,99
  FEIJAO BEM TE VI 1KG  R$    2,69
  FEIJAO VO CIDI 1KG  R$    2,69
  MILHO PIPOCA YOKI 500G  
  EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340G  R$    3,39
  REFRESCO FRISCO   R$    0,69
   CAFÉ AGRICULTOR 250G   R$    3,79
  CAFÉ AGRICULTOR 500G   R$    7,58
  CAFÉ REAL 250G   R$    4,99
  CAFÉ REAL 500G   R$    9,98
  ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G  R$    2,89
  ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G  R$    2,99
       
       
    PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11  R$  10,99
  PAPEL HIG.FOLHALEV PREM C/12  R$  10,99
  SABAO BARRA YPE C/5  R$    5,79
  AGUA SANITARIA YPE 2LT  R$    4,49
  AGUA SANITARIA YPE 1LT  R$    2,29
  DETERG.PO TIXAN YPE 1KG  R$    4,99
  DETERG.LIQ.YPE 500ML  R$    1,59
  INSET.BAYGON 395ML  R$    7,49
  CR.DENTAL SORRISO L.C 70G  R$    1,39
  SAB.REXONA 84G  R$    0,99
  SAB.ALBANY SUAVE 90G LOJA 04  R$    1,10
  DETERG.PO OMO 1KG  R$    6,79
  PAPEL TOALHA FOLHALEV   R$    2,75
  DESINF.CLEAN PLUS 2LTS  R$    4,19
  RAÇÃO CAES BIRIBA 10KG  R$  24,90
  AMAC.YPE 2LTS   R$    5,85
       
    ACHOC.LIQ.SHOWKINHO 200ML  R$    0,69
    CALABRESA SADIA KG  R$  11,99
    MANDIOCA MIRANDENSE 1KG CONG  R$    4,99
    APRESUN.AURORA KG  
    SALSICHA AURORA NOBRE KG  R$    5,49
    MUSSARELA STA.ROSA KG LOJA 03  R$  24,90
    PRESUNTO PERDIGÃO KG  R$  17,90
    REQ. CR.ELEGE 200G   R$    3,99
    REFRIGERANTE FUNADA 2LTS   R$    3,29
       
    COXÃO DURO KG  R$  17,99
    CONTRA FILÉ KG  R$  18,90
    CAPA DE COXÃO MOLE KG  R$  18,49
    ACEM KG   R$  16,49
    FRALDINHA KG  R$  12,99
    MIOLO DA PALETA KG  R$  16,49
    PONTA DE AGULHA KG  R$  14,49
    PONTA DE PALETA KG   R$  14,49
    MUSCULO KG  R$  13,49
  COSTELA RIPA KG  R$    9,49
  COSTELA MINGUINHA KG  R$    9,60
  PONTA DE PEITO BOVINO KG  R$  14,90
  PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG  R$    9,90
  COSTELINHA FRG TEMPERADA COPACOL 1KG  R$    8,80
  CAPA DE FILÉ FRIBOI KG  R$  14,99
  COXA E SOBRECOXA COPACOL KG  R$    5,99
  LING.DE FRANGO COPACOL 1KG  R$  11,20

Loja  01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

 

 

 

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