Supermercados Princesa anunciam horário especial de fim de ano

Neste domingo (31), a rede de Supermercados Princesa, que há 23 anos garante as melhores ofertas em todas as seções, informa que atenderá em horário especial de fim de ano.

De acordo com as informações repassadas à equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", todas as lojas de Aquidauana, Anastácio e Miranda permanecerão abertas até às 18h, para atender a demanda da véspera de Ano Novo e do dia 1º, uma vez que a população prefere se preparar com antecedência nas compras para estes dias.

Serviço

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda