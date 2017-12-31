Supermercados Princesa anunciam horário especial de fim de ano

Ofertas Imbatíveis
Todas as lojas permanecerão abertas até às 18h desta véspera de Ano Novo
Neste domingo (31), a rede de Supermercados Princesa, que há 23 anos garante as melhores ofertas em todas as seções, informa que atenderá em horário especial de fim de ano.
De acordo com as informações repassadas à equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", todas as lojas de Aquidauana, Anastácio e Miranda permanecerão abertas até às 18h, para atender a demanda da véspera de Ano Novo e do dia 1º, uma vez que a população prefere se preparar com antecedência nas compras para estes dias.
Serviço
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS