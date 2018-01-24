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Supermercados Princesa

Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Luiz Guido Junior

Publicado em 24/01/2018 às 14:00

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Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa. 

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS R$ Unitário
   
BANANA NANICA KG   R$    1,49
BANANA NANICA KG LOJA 04  R$    1,69
TOMATE KG  R$    3,49
CEBOLA KG  R$    2,20
ABACAXI PEROLA   R$    3,99
MAÇA NACIONAL KG  R$    3,99
BATATA DOCE KG  R$    1,85
BATATA LAVADA   R$    2,29
MELAO AMARELO  KG   R$    2,69
UVA NIAGARA KG  R$    9,90
UVA BENITAKA KG  R$    9,90
MAMAO FORMOSA KG  R$    3,49
BETERRABA KG  R$    2,75
PIMENTAO VERDE KG   R$    5,59
REPOLHO VERDE KG   R$    1,99
BROCOLIS UND   R$    4,90
LARANJA KG EXCETO LOJA 04  R$    1,19
CENOURA KG  R$    2,75
MACINHO UND  EXCETO LOJA 04  R$    0,99
OVOS CAMVA BRANCO DUZIA   R$    3,39
LEITE ELEGE 1LT   R$    2,59
LEITE PIRACANJUBA EDGE 1LT  R$    2,59
ARROZ PRIMO PIATTO TP1 5KG  R$    8,99
AÇUCAR SONORA/ESTRELA 2KG   R$    3,99
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML   R$    3,09
ARROZ TIO LAUTÉRIO 5KG TP1  R$    9,65
ARROZ MEU BIJU 5KG TP1 LOJA 04  R$    9,70
FEIJAO ELITE 1KG  R$    2,59
EXTRATO TOM.ELEFANTE 340G  R$    3,39
FARINHA TRIGO DALLAS 1KG  R$    1,99
FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG  R$    1,89
BISC.PASSATEMPO 130G  R$    1,49
SARD.COQUEIRO 125G  R$    3,49
MACARRÃO DALLAS SEMOLA 500G  R$    1,99
WAFER DALLAS SABORES 110G  R$    1,39
BISC.DALLAS SABORES 400G  R$    2,69
MAION.HELLMANNS REGULAR PT 500G  R$    5,79
FERMENTO PO DR.OETKER 100G  R$    1,99
MIST.BOLO DALLAS 400G  R$    2,69
MOLHO TOMATE FUGINI SC 340G  R$    1,19
EXT.TOMATE FUGINI SC 340G  R$    1,49
MILHO VERDE FUGINI SC 200G  R$    1,19
ERVILHA FUGINI SC 200G  R$    1,15
LEITE COND.VENCEDOR 395G TP LJ03/02  R$    2,39
LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP  R$    2,79
BATATA PALHA YOKI 120/140G  R$    4,69
FAROFA PRONTA YOKI 500G  R$    4,69
TEMP.ARISCO S/PIMENTA 300G LOJA 03  R$    3,49
ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML  R$    0,75
SUCO UVA GRAN LEGADO  1,5LT  R$  11,99
AZEITONA DONANA C/C 170G SACHE  R$    2,59
CAFÉ REAL 250G   R$    4,99
CAFÉ REAL 500G  R$    9,98
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G  R$    2,89
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G  R$    2,99
PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11  R$  10,99
PAPEL HIG.FOFINHO L12P11  R$  10,49
FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS  R$  15,99
DETERG.PO OMO 1KG  R$    5,99
PAPEL TOALHA FOLHALEV   R$    2,75
DETERG.LIQ.YPE 500ML  R$    1,59
ÁGUA SANITARIA YPE 1L  R$    2,39
ÁGUA SANITARIA YPE 2L  R$    4,78
SABAO BARRA YPE C/5  R$    5,79
DETERG.PO TIXAN YPE 1KG  R$    4,99
AMAC.ROUPAS YPE 2L  R$    5,85
ESPONJA AÇO ASSOLAN C/8  R$    0,99
ABS.SYM SUAVE C/ABAS C/8UN  R$    1,99
DESINF.CLEAN PLUS 2LT  R$    3,99
RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG  R$  24,90
RAÇÃO GATO WHISKAS 1KG  R$  18,49
SABONETE LA FLORE 180G  R$    2,59
SABONETE REXONA 90G  R$    0,99
CR.DENTAL DENTIL ACQUA PLUS 50G LOJA 03  R$    0,99
CR.DENTAL SORRISO T.C 70G  R$    1,39
IOGURTE FRUTAP 900ML  R$    5,99
REFRIG.FUNADA 2LTS   R$    3,49
MARG.QUALY 500G  R$    4,99
REQ. CR.ELEGE 200G   R$    3,99
APRESUNTADO SADIA KG  R$  14,90
APRESUNTADO PERDIGÃO KG  R$  14,50
SALSICHA PERDIGÃO KG  R$    5,90
SALSICHA LEBON KG  R$    5,90
COXÃO DURO KG  R$  17,99
PATINHO KG  R$  18,99
CAPA DE FILÉ NATURAFRIG KG LJ03  R$  15,99
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG LJ03  R$  15,99
CAPA DE COXÃO MOLE KG  R$  18,80
ACEM KG   R$  16,80
FRALDINHA KG  R$  12,89
MIOLO DA PALETA KG  R$  16,80
PONTA DE AGULHA KG  R$  14,99
PONTA DE PALETA KG   R$  15,49
COSTELA RIPA KG  R$    9,90
COSTELA MINGUINHA KG  R$    9,80
MUSCULO KG  R$  13,99
PEITO BOVINO NATURAFRIG KG LJ03  R$  13,99
COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG  R$  10,99
COXA E SOBRECOXA COPACOL/SADIA KG  R$    5,99
LING.SUINA CHURRASCO AURORA KG  R$  11,99
LING.PERDIGÃO CHURRASCO MISTA KG  3407  R$  11,99
LING.FRANGO COPACOL 1KG PCT  R$  11,20
PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG PCT  R$    9,60


Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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