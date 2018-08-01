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Quarta D

Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Quarta D no Supermercados Princesa

Rhobson ADM

Publicado em 01/08/2018 às 07:48

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Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

Descrição dos  produtos

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• Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

• Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

• Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

 R$ Unitário

 

 

Banana nanica kg 

 R$    1,29

Tomate kg

 R$          1,69

Tomate saladex kg

 R$          2,99

Cebola kg

 R$          1,39

Abacaxi hawai  und

 R$          4,45

Maça nacional kg

 R$          5,85

Batata doce kg

 R$          2,30

Batata lavada

 R$          1,49

Melao amarelo  kg

 R$          2,99

Uva benitaka  kg

 R$          9,60

Uva niagara kg

 R$          9,60

Uva italia kg

 R$          9,60

GOIABA KG loja 02/03

 R$          3,99

Mamao formosa kg

 R$    1,79

Beterraba kg

 R$          2,10

Berinjela kg

 R$          1,79

Pimentao verde kg

 R$          2,99

Repolho verde kg

 R$          1,29

Brocolis und

 R$          3,99

Laranja kg exceto loja 04

 R$          1,19

Cenoura kg

 R$          1,69

Alface hidrop. Hidrofutura exceto lj 04

 R$          1,29

Alface und exceto loja 04

 R$          1,29

Couve und exceto loja 04

 R$          1,29

Macinho und  exceto loja 04

 R$          0,99

Ovos santa clara vermelho dz lj02/03/01

 R$          3,59

Ovos camva branco 30und loja03/02/01

 R$          8,99

Ovos camva branco duzia

 R$          3,79

Leite piracanjuba int/desn/sem 1lt

 R$    3,99

Leite tirol integral 1lt

 R$    3,79

AÇUCAR SONORA 2KG exceto lj 04

 R$    2,99

Acucar estrela 2kg loja 04

 R$    3,29

Oleo soja concordia 900ml

 R$    2,79

Arroz meu biju tp1 5kg

 R$    9,90

Arroz primo piatto 5kg

 R$    9,90

Feijao vo cidi 1kg

 R$    2,25

Feijao elite 1kg

 R$    2,15

Bombom garoto

 R$    7,79

Choc.kit kat loja 01/02/03

 R$    1,69

CHOC.BARRA NESTLE loja 03

 R$    3,99

Leite saq.sollaryum 1l   exceto lj4

 R$    2,49

Suco uva aurora 1,5lt

 R$  12,69

Bisc.passatempo 130g

 R$    1,59

Nissim lamem sabores

 R$    1,10

Farofa pronta yoki 500g

 R$    3,99

Leite cond.marajoara 395g tp

 R$    3,49

Cr.leite piracanjuba 200g tp

 R$    2,35

Maion.hellmanns 500g

 R$    5,99

Leite po ninho 400g

 R$  11,90

Molho tom.fugini 340g sc

 R$    1,19

Milho verde fugini 200g sc

 R$    1,25

Ext.tomate elefante 340g/375g

 R$    3,45

Milho pipoca donana 500g

 R$    1,99

Azeitona donana c/c 170g sache

 R$    2,59

Pão frances kg loja4

 R$    4,99

Café real 250g exceto loja 04

 R$    4,49

Café real 500g esceto loja 04

 R$    8,98

Café agricultor 500g

 R$    7,58

Café agricultor 250g

 R$    3,79

Erva mate fronteira suave. 500g

 R$    2,89

Erva mate fronteira trad. 500g

 R$    2,99

Papel hig.personal vip lv12pg11

 R$  11,90

Papel hig.fofinho fd lv12pg11

 R$  10,90

Fralda personal jumbo tamanhos

 R$  18,49

Papel toalha folhalev

 R$    2,99

Veja multiuso 500ml

 R$    3,49

Deterg.liq.ype 500ml

 R$    1,59

Deterg.po omo 1kg

 R$    6,99

Ração caes lupy dog 7kg

 R$  21,00

Inseticida baygon 395ml

 R$    6,99

Shampoo seda 325ml

 R$    5,99

Desinf.clean plus 2lts

 R$    3,99

Desinf.politriz 1,750ml

 R$    3,99

Amac.ype 2lts

 R$    5,99

Esponja assolan 60g

 R$    0,99

Cr.dental sorriso t.l.c 70g

 R$    1,29

Sab.protex 90g

 R$    1,89

Refrig.funada 2lts

 R$    3,49

Salsicha copacol kg

 R$    5,75

Presunto perdigão kg

 R$  17,90

Achoc.liq.pirakids 200ml

 R$    0,89

Achoc.liq.nescau prontinho 200ml

 R$    1,59

Marg.qualy 500g

 R$    4,99

Requeijao elege 200g

 R$    3,99

Coxão duro kg

 R$  17,99

Patinho kg

 R$  18,60

Acem kg

 R$  15,99

Capa de coxão mole kg

 R$  17,99

Capa de filé friboi kg

 R$  15,99

Miolo da paleta kg

 R$  15,99

Costela minguinha kg

 R$    9,90

Costela ripa kg

 R$    9,99

Musculo kg

 R$  13,99

Ponta de paleta kg

 R$  13,80

Ponta de agulha kg

 R$  13,80

Ponta peito bovino kg

 R$  15,49

Peito bovino friboi/naturafrig kg

 R$  14,49

Linguica mista perdigao kg

 R$  13,99

Fraldinha kg

 R$  11,99

Frango sadia kg

 R$    5,99

Coxa sobrecoxa copacol kg

 R$    6,49

Petisco frango copacol 1kg

 R$    9,49

Lingüiça frango copacol 1kg

 R$  10,99

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
-----------------------------------------
Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
----------------------------------------- 
Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
----------------------------------------- 
Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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