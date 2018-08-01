Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Quarta D
Quarta D no Supermercados Princesa
Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
|
Descrição dos produtos
|
R$ Unitário
|
|
|
Banana nanica kg
|
R$ 1,29
|
Tomate kg
|
R$ 1,69
|
Tomate saladex kg
|
R$ 2,99
|
Cebola kg
|
R$ 1,39
|
Abacaxi hawai und
|
R$ 4,45
|
Maça nacional kg
|
R$ 5,85
|
Batata doce kg
|
R$ 2,30
|
Batata lavada
|
R$ 1,49
|
Melao amarelo kg
|
R$ 2,99
|
Uva benitaka kg
|
R$ 9,60
|
Uva niagara kg
|
R$ 9,60
|
Uva italia kg
|
R$ 9,60
|
GOIABA KG loja 02/03
|
R$ 3,99
|
Mamao formosa kg
|
R$ 1,79
|
Beterraba kg
|
R$ 2,10
|
Berinjela kg
|
R$ 1,79
|
Pimentao verde kg
|
R$ 2,99
|
Repolho verde kg
|
R$ 1,29
|
Brocolis und
|
R$ 3,99
|
Laranja kg exceto loja 04
|
R$ 1,19
|
Cenoura kg
|
R$ 1,69
|
Alface hidrop. Hidrofutura exceto lj 04
|
R$ 1,29
|
Alface und exceto loja 04
|
R$ 1,29
|
Couve und exceto loja 04
|
R$ 1,29
|
Macinho und exceto loja 04
|
R$ 0,99
|
Ovos santa clara vermelho dz lj02/03/01
|
R$ 3,59
|
Ovos camva branco 30und loja03/02/01
|
R$ 8,99
|
Ovos camva branco duzia
|
R$ 3,79
|
Leite piracanjuba int/desn/sem 1lt
|
R$ 3,99
|
Leite tirol integral 1lt
|
R$ 3,79
|
AÇUCAR SONORA 2KG exceto lj 04
|
R$ 2,99
|
Acucar estrela 2kg loja 04
|
R$ 3,29
|
Oleo soja concordia 900ml
|
R$ 2,79
|
Arroz meu biju tp1 5kg
|
R$ 9,90
|
Arroz primo piatto 5kg
|
R$ 9,90
|
Feijao vo cidi 1kg
|
R$ 2,25
|
Feijao elite 1kg
|
R$ 2,15
|
Bombom garoto
|
R$ 7,79
|
Choc.kit kat loja 01/02/03
|
R$ 1,69
|
CHOC.BARRA NESTLE loja 03
|
R$ 3,99
|
Leite saq.sollaryum 1l exceto lj4
|
R$ 2,49
|
Suco uva aurora 1,5lt
|
R$ 12,69
|
Bisc.passatempo 130g
|
R$ 1,59
|
Nissim lamem sabores
|
R$ 1,10
|
Farofa pronta yoki 500g
|
R$ 3,99
|
Leite cond.marajoara 395g tp
|
R$ 3,49
|
Cr.leite piracanjuba 200g tp
|
R$ 2,35
|
Maion.hellmanns 500g
|
R$ 5,99
|
Leite po ninho 400g
|
R$ 11,90
|
Molho tom.fugini 340g sc
|
R$ 1,19
|
Milho verde fugini 200g sc
|
R$ 1,25
|
Ext.tomate elefante 340g/375g
|
R$ 3,45
|
Milho pipoca donana 500g
|
R$ 1,99
|
Azeitona donana c/c 170g sache
|
R$ 2,59
|
Pão frances kg loja4
|
R$ 4,99
|
Café real 250g exceto loja 04
|
R$ 4,49
|
Café real 500g esceto loja 04
|
R$ 8,98
|
Café agricultor 500g
|
R$ 7,58
|
Café agricultor 250g
|
R$ 3,79
|
Erva mate fronteira suave. 500g
|
R$ 2,89
|
Erva mate fronteira trad. 500g
|
R$ 2,99
|
Papel hig.personal vip lv12pg11
|
R$ 11,90
|
Papel hig.fofinho fd lv12pg11
|
R$ 10,90
|
Fralda personal jumbo tamanhos
|
R$ 18,49
|
Papel toalha folhalev
|
R$ 2,99
|
Veja multiuso 500ml
|
R$ 3,49
|
Deterg.liq.ype 500ml
|
R$ 1,59
|
Deterg.po omo 1kg
|
R$ 6,99
|
Ração caes lupy dog 7kg
|
R$ 21,00
|
Inseticida baygon 395ml
|
R$ 6,99
|
Shampoo seda 325ml
|
R$ 5,99
|
Desinf.clean plus 2lts
|
R$ 3,99
|
Desinf.politriz 1,750ml
|
R$ 3,99
|
Amac.ype 2lts
|
R$ 5,99
|
Esponja assolan 60g
|
R$ 0,99
|
Cr.dental sorriso t.l.c 70g
|
R$ 1,29
|
Sab.protex 90g
|
R$ 1,89
|
Refrig.funada 2lts
|
R$ 3,49
|
Salsicha copacol kg
|
R$ 5,75
|
Presunto perdigão kg
|
R$ 17,90
|
Achoc.liq.pirakids 200ml
|
R$ 0,89
|
Achoc.liq.nescau prontinho 200ml
|
R$ 1,59
|
Marg.qualy 500g
|
R$ 4,99
|
Requeijao elege 200g
|
R$ 3,99
|
Coxão duro kg
|
R$ 17,99
|
Patinho kg
|
R$ 18,60
|
Acem kg
|
R$ 15,99
|
Capa de coxão mole kg
|
R$ 17,99
|
Capa de filé friboi kg
|
R$ 15,99
|
Miolo da paleta kg
|
R$ 15,99
|
Costela minguinha kg
|
R$ 9,90
|
Costela ripa kg
|
R$ 9,99
|
Musculo kg
|
R$ 13,99
|
Ponta de paleta kg
|
R$ 13,80
|
Ponta de agulha kg
|
R$ 13,80
|
Ponta peito bovino kg
|
R$ 15,49
|
Peito bovino friboi/naturafrig kg
|
R$ 14,49
|
Linguica mista perdigao kg
|
R$ 13,99
|
Fraldinha kg
|
R$ 11,99
|
Frango sadia kg
|
R$ 5,99
|
Coxa sobrecoxa copacol kg
|
R$ 6,49
|
Petisco frango copacol 1kg
|
R$ 9,49
|
Lingüiça frango copacol 1kg
|
R$ 10,99
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS