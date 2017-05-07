Neex Brasil: a agência de publicidade que conquistou o Brasil e se tornou referência no mercado digital

Neex Brasil - este é o nome da agência que vem conquistando o mercado da tecnologia. Com sede em Campo Grande/MS, a agência combina design, inovação e muita criatividade, qualidades que garantem notoriedade expressiva no mercado digital.

Recentemente a agência conquistou o prêmio da Awwwards, um dos mais conceituados portais gringos, que reconhecem e promovem o talento e esforço dos melhores desenvolvedores, designers e agências de web do mundo.

"É importante o reconhecimento e visibilidade que a marca Neex Brasil obteve nos últimos anos. Conquistamos diversos prêmios pelo Brasil e no Exterior, e isso nos qualifica ainda mais para entregarmos resultados com excelência aos nossos clientes" disse o CEO da agência, Dasayev Diogo Teixeira.

A Neex Brasil presta serviços de design gráfico, identidade visual, gestão de marcas (branding), criação de sites, aplicativos, hospedagem de sites e campanhas publicitárias. Dentre alguns clientes que a agência atende e possui bons resultados de trabalhos, destacam-se o Grupo Pão de Açucar, Leroy Merlin, Los Paleteros, Novotel e UCDB.

Conheça a NEEX BRASIL A “Neex Brasil” fica na Av. Afonso Pena, nº 4496, Bairro Jardim dos Estados - Campo Grande/MS.

Telefones: (67) 3222.1116 ou (67) 3027-3007

Página oficial: https://neexbrasil.com