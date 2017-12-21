BR-262 registra terceiro acidente grave em apenas cinco dias

RODOVIA PERIGOSA
Fiat Uno bateu de frente com motocicleta durante tentativa de ultrapassagem a uma carreta
Crédito do vídeo: DValentim
Mais uma pessoa ficou ferida em estado grave após colisão entre u carro e moto na manhã desta quinta-feira (21), na BR-262, próximo ao trevo de Terenos. Este é o terceiro acidente grave na rodovia em cinco dias.
Conforme o Midiamax, o acidente desta manhã foi enviado por testemunhas. As primeiras informações dão conta de que um veículo Fiat Uno com placas de Terenos, bateu de frente com uma motocicleta durante tentativa de ultrapassagem a uma carreta. O motociclista teria tido uma parada cardíaca e foi reanimado por equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Na tarde do último domingo (17) dois homens morreram em uma colisão entre uma motocicleta e um carro de passeio por volta das 16h30, na rodovia BR-262, entre as cidades de Terenos e Aquidauana.
Na manhã de segunda-feira (18), acidente entre carros deixou outra pessoa morta, na rodovia BR-262, a 35 quilômetros do centro de Terenos. Nilson Inácio Simões, 53, conduzia o veículo Polo, quando colidiu contra uma caminhonete F-250 ao sair de uma estrada vicinal para entrar na rodovia.
Veja como ficou o carro e a motocicleta:
Acidente
Acidente aconteceu no trecho entre Nioaque e Sidrolândia
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