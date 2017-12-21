BR-262 registra terceiro acidente grave em apenas cinco dias

Mais uma pessoa ficou ferida em estado grave após colisão entre u carro e moto na manhã desta quinta-feira (21), na BR-262, próximo ao trevo de Terenos. Este é o terceiro acidente grave na rodovia em cinco dias.

Conforme o Midiamax, o acidente desta manhã foi enviado por testemunhas. As primeiras informações dão conta de que um veículo Fiat Uno com placas de Terenos, bateu de frente com uma motocicleta durante tentativa de ultrapassagem a uma carreta. O motociclista teria tido uma parada cardíaca e foi reanimado por equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).