Tráfego de veículos pesados continua impedido na Estrada Parque, no Pantanal de MS

O tráfego de caminhões com bois ou outras cargas continua impedido na MS-184, conhecida como Estrada Parque, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, por causa dos estragos causados pela cheia dos rios Aquidauana e Miranda, no início do mês de março.

Segundo a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), que lançou alerta sobre as condições de tráfego, a ponte de madeira número 4 está danificada e a água corrente sobre a estrada afetou a pista, principalmente em trechos sem cascalho.

A orientação para os motoristas de veículos pesados para acessar a região é utilizar o desvio pelos trechos da BR-262, MS-432 (entrada pela BR-262, 10 km após a ponte sobre o rio Paraguai) até a MS-228, que se interliga à MS-184, na região conhecida como Curva do Leque.

A Agesul suspendeu do tráfego de caminhões começou em 16 de março, quando as águas dos rios cobriram parcialmente a estrada. Com a aproximação do feriado da Semana Santa, foram realizados serviços de raspagem para manutenção da pista, no trecho entre o entroncamento com a BR-262 e MS-228, para atender, em especial, o acesso de veículos pequenos às fazendas e o fluxo de turistas.

O chefe da Agesul em Corumbá, Luiz Mário Anache, afirma que a situação é crítica em alguns trechos com o surgimento de bitolas e buracos. Na altura da porteira de entrada da Fazenda São Bento, dois veículos pesados e não carregados ficaram retidos em atoleiros e a tendência é a interrupção da pista caso permaneça o tráfego de caminhões.



A previsão do tempo também não deve ajudar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o feriado prolongado deve ser de chuva em todo Mato Grosso do Sul.

O tempo no sábado (31) e domingo (1º), deve ficar parcialmente nublado durante o dia com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no oeste e sul do estado. Nas demais áreas, as pancadas de chuvas e trovoadas isoladas devem ocorrer a partir da tarde, amanhã, e durante todo o dia no domingo.

No sábado, as temperaturas variam de 19°C a 34°C. Na Páscoa, a máxima cai um pouco e os termômetros devem oscilar entre 19°C e 32°C.