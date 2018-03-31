Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:00

Buscar

Últimas notícias
X

Pantanal

Tráfego de veículos pesados continua impedido na Estrada Parque, no Pantanal de MS

Segundo Agesul, a cheia dos rios Aquidauana e Miranda causaram estragos à rodovia MS-184 e à ponte número 4

Luiz Guido Junior

Publicado em 31/03/2018 às 08:52

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O tráfego de caminhões com bois ou outras cargas continua impedido na MS-184, conhecida como Estrada Parque, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, por causa dos estragos causados pela cheia dos rios Aquidauana e Miranda, no início do mês de março.

Segundo a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), que lançou alerta sobre as condições de tráfego, a ponte de madeira número 4 está danificada e a água corrente sobre a estrada afetou a pista, principalmente em trechos sem cascalho.

A orientação para os motoristas de veículos pesados para acessar a região é utilizar o desvio pelos trechos da BR-262, MS-432 (entrada pela BR-262, 10 km após a ponte sobre o rio Paraguai) até a MS-228, que se interliga à MS-184, na região conhecida como Curva do Leque.

A Agesul suspendeu do tráfego de caminhões começou em 16 de março, quando as águas dos rios cobriram parcialmente a estrada. Com a aproximação do feriado da Semana Santa, foram realizados serviços de raspagem para manutenção da pista, no trecho entre o entroncamento com a BR-262 e MS-228, para atender, em especial, o acesso de veículos pequenos às fazendas e o fluxo de turistas.

O chefe da Agesul em Corumbá, Luiz Mário Anache, afirma que a situação é crítica em alguns trechos com o surgimento de bitolas e buracos. Na altura da porteira de entrada da Fazenda São Bento, dois veículos pesados e não carregados ficaram retidos em atoleiros e a tendência é a interrupção da pista caso permaneça o tráfego de caminhões.


A previsão do tempo também não deve ajudar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o feriado prolongado deve ser de chuva em todo Mato Grosso do Sul.

O tempo no sábado (31) e domingo (1º), deve ficar parcialmente nublado durante o dia com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no oeste e sul do estado. Nas demais áreas, as pancadas de chuvas e trovoadas isoladas devem ocorrer a partir da tarde, amanhã, e durante todo o dia no domingo.

No sábado, as temperaturas variam de 19°C a 34°C. Na Páscoa, a máxima cai um pouco e os termômetros devem oscilar entre 19°C e 32°C.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Idoso morre após acidente com caminhão na BR-262

Acidente

Mulher morre após colidir com cavalo na BR-262

Acidente

Acidente na BR-060: Caminhão cai na serra de Maracaju

Acidente aconteceu no trecho entre Nioaque e Sidrolândia

Trânsito

Motociclista fica em estado grave após acidente com caminhão na MS-162

Publicidade

Detran

Rompimento de cabo de fibra ótica da OI prejudica agências do Detran-MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo