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Comissão de Turismo do Canadá lança pool de esqui

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 19/10/2009 às 10:07

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A primeira ação de mercado da Comissão Canadense de Turismo, que voltou a ter representação no Brasil, foi a criação, em parceria com a Air Canada, do Pool de Ski Canada, que conta ainda com o apoio das estações de esqui Banff/Lake Louise e Whistler, e da rede de hotéis Fairmont.


Integram o pool as operadoras de turismo Canadá Turismo, Interpoint, Landscape, Maktour, Nascimento Turismo e Viagens e Cia.


Para Sheila Nassar, representante da CTC no Brasil, a proposta do pool é reunir operadoras especializadas em esqui e operadoras que não têm o inverno como foco das vendas. A ideia é atrair tanto o público expert em esqui, como o que tem interesse em conhecer o Canadá, quer aprender a esquiar e também praticar outros esportes de neve.


"Queremos tirar o estigma de que o inverno no Canadá é só para quem quer esquiar. Nossa proposta é explorar as belezas e atrações do Canadá país, oferecendo uma viagem de inverno com experiências únicas".

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