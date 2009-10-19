Comissão de Turismo do Canadá lança pool de esqui

A primeira ação de mercado da Comissão Canadense de Turismo, que voltou a ter representação no Brasil, foi a criação, em parceria com a Air Canada, do Pool de Ski Canada, que conta ainda com o apoio das estações de esqui Banff/Lake Louise e Whistler, e da rede de hotéis Fairmont.

Integram o pool as operadoras de turismo Canadá Turismo, Interpoint, Landscape, Maktour, Nascimento Turismo e Viagens e Cia.

Para Sheila Nassar, representante da CTC no Brasil, a proposta do pool é reunir operadoras especializadas em esqui e operadoras que não têm o inverno como foco das vendas. A ideia é atrair tanto o público expert em esqui, como o que tem interesse em conhecer o Canadá, quer aprender a esquiar e também praticar outros esportes de neve.

"Queremos tirar o estigma de que o inverno no Canadá é só para quem quer esquiar. Nossa proposta é explorar as belezas e atrações do Canadá país, oferecendo uma viagem de inverno com experiências únicas".