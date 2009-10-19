Rio é cidade onde turistas estrangeiros gastam mais

O Rio é a cidade brasileira onde os visitantes estrangeiros gastam mais e declaram maior intenção de voltar, segundo uma pesquisa da Fundação Getulio Vargas feita por encomenda da Embratur.

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Na capital fluminense, eles gastam US$ 395,93 por dia, superando a média no país (US$ 285,10). Além disso, 90% dos que vão ao Rio dizem que pretendem voltar um dia. Em São Paulo, a taxa é de 64%.

A Embratur ouviu os participantes de 36 eventos realizados entre outubro de 2007 e novembro de 2008 em 14 municípios.

Em São Paulo, 82% são visitantes de primeira viagem; no Rio, eles são 72%.

"O fato de o Rio ser uma cidade conhecida e estar no imaginário das pessoas como um lugar de estilo de vida faz com que as pessoas fiquem mais tempo lá", diz a presidente da Embratur, Jeanine Pires.

São Paulo é a cidade das Américas que em 2008 sediou mais eventos internacionais da ICCA (Associação de Convenções e Congressos Internacionais): 75. No Rio, foram 41.

Para serem chancelados pela ICCA, os fóruns devem ser itinerantes, periódicos e ter pelo menos 50 participantes.