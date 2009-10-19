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Turismo e intercâmbio serão abordados na Semana Tcheca em Porto Alegre

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 19/10/2009 às 09:26

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O turismo estará na pauta da Semana Tcheca em Porto Alegre 2009, evento que se realizará na capital de 20 a 22 deste mês numa promoção do Consulado-Geral da República Tcheca em São Paulo e da Associação Cultural Tcheca-Brasileira em Porto Alegre.


No primeiro dia, a programação se desenvolverá, no auditório da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, com palestra do vice-cônsul da República Tcheca no Brasil, Dana Eltomová, sobre oportunidades de estudo e intercâmbio naquele país. A tarde, o evento terá continuidade na Sala Multiuso do Santander Cultural, com as palestras Oportunidades Turísticas na República Tcheca, pelo diretor da agência CzechTourism para a América Latina, Petr Lutter; República Tcheca-Coração da Europa, pela professora da língua tcheca no Brasil, Martina Cermáková; e Fenômeno da cerveja tcheca e a presença do produto no mercado brasileiro, com o representante do Consulado Geral da República Tcheca, Kamil Pilatík, e Christian Bonotto, representante da ImportBeer.


Na quarta-feira, haverá a abertura da exposição fotográfica Lugar que te faz sorrir, da jornalista e fotógrafa gaúcha Cris Berger, no Átrio do Bourbon Country, que poderá ser visitada até 4 de novembro. E na quinta-feira, dia 21, será aberta a mostra Fotografias 1960-200, de Jindrich Streit, na Galeria Augusto Meyer do Museu de Arte Contemporânea.

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