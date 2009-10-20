Bessitur agora comercializa pacotes forfait pelo site

Turismo
Os agentes de viagens que utilizam o website da Bessitur para a vendas de pacotes convencionais que já estão na prateleira da operadora, agora também poderão efetuar a venda on-line de roteiros e destinos customizados de acordo com a solicitação dos passageiros, os chamados forfait.
Para a comercialização desses pacotes sob medida será criada uma opção específica no site da Bessitur chamada Monte seu Pacote. A novidade será apresentada ao mercado na Feira das Américas, no estande da Bessitur (pavilhão 4 - Rua F - estande 39), que estréia como expositora no evento.
Agricultura Familiar
Evento começou às 15h e seguiu até a noite; apresentação de Gleici Helena e ação do Outubro Rosa marcaram a programação
PESQUISA COM PROFESSORES
Consulta abrange profissionais de sete municípios de Mato Grosso do Sul; objetivo é identificar a demanda regional por formação stricto sensu
Capital
Vítima foi abordada no bairro Nova Campo Grande e ameaçada com uma faca; caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira
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