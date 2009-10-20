Bessitur agora comercializa pacotes forfait pelo site

Os agentes de viagens que utilizam o website da Bessitur para a vendas de pacotes convencionais que já estão na prateleira da operadora, agora também poderão efetuar a venda on-line de roteiros e destinos customizados de acordo com a solicitação dos passageiros, os chamados forfait.

Para a comercialização desses pacotes sob medida será criada uma opção específica no site da Bessitur chamada Monte seu Pacote. A novidade será apresentada ao mercado na Feira das Américas, no estande da Bessitur (pavilhão 4 - Rua F - estande 39), que estréia como expositora no evento.