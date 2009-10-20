Conselho Municipal de Turismo de Bonito apresenta balanço de atividades

Em nota divulgada à população de Bonito (MS) o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), órgão da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, apresentou um balanço parcial dos trabalhos desenvolvidos desde o início de 2007.

Assinado pelo seu presidente, Cícero Ramos Peralta, o documento destaca a participação dos demais integrantes do conselho e o expressivo aumento dos trabalhos, ano a ano.

Entre as principais medidas tomadas foram destacadas a elaboração da Lei Municipal de Transportes, a reformulação do site www.bonito-ms.com.br, a criação de uma comissão de feiras de eventos, a proibição de liberação de voucher único para agências inadimplentes com a prefeitura, a definição do prato típico de Bonito (carne de jacaré) e a elaboração do calendário de alta e baixa Temporada para os próximos 2 anos.

Também foram mencionadas medidas como a sugestão para padronização da frota de táxis de Bonito e a veiculação de anúncios em revistas como a World Travel, Viagem e Turismo - e Aventura e Ação, bem como a participação direta do COMTUR nos trabalhos de planejamento estratégico da Região da Serra da Bodoquena e nos trabalhos de preparação de Bonito enquanto um dos 65 destinos indutores do turismo nacional, escolhido pelo Ministério do Turismo.

De acordo com a nota a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, juntamente com o COMTUR, participou de pelo menos 33 eventos nos três últimos anos, durante os quais divulgou com o apoio de impressos e vídeos o turismo local. Foram 8 em 2007, 12 em 2008 e 13 até agosto de 2009 (o que representa um aumento de 84.50% em relação a 2007 e de 97.04% em relação a 2008).

Como resultado Peralta cita o aumento do número de visitações na Gruta do Lago Azul, que até o mês de julho de 2009 chegou a 5.939, superando a marca atingida durante todo o ano nos três anos anteriores (5.754 em 2006, 5.747 em 2007 e 7.033 em 2008). Já entre as ações que considera ainda necessárias, o presidente cita a melhoria dos acessos aos passeios, o aumento de passageiros nos vôos da Trip e a formação de novos guias.